Tiktoker niega que se haya burlado de militar de los ‘Húsares de Junín’: “No le he faltado el respeto”

Según el tiktoker, no le faltó el respeto al militar, pese al video en el que se mofaba del silencio del militar de los 'Húsares de Junín'.

Tiktoker aseguró que no le faltó el respeto a militar de los "Húsares de Junín".
Tiktoker aseguró que no le faltó el respeto a militar de los "Húsares de Junín". | Foto: composición LR/ TikTok

Luego de recibir duras críticas en redes sociales, un creador de contenido de TikTok salió a defenderse y negó haberse burlado de un integrante del Regimiento de Caballería 'Húsares de Junín'. El pronunciamiento se dio tras la difusión de un video grabado en la Plaza San Martín, donde su comportamiento generó rechazo por parte de los usuarios.

Mediante un nuevo clip publicado en la cuenta sasapito, el tiktoker aseguró que en ningún momento le faltó el respeto al militar. “Últimamente he visto contenido de influencers que me han mencionado y han dicho que yo le he faltado el respeto. Caballero, yo en ningún momento le he faltado el respeto. Simplemente es contenido y yo hablo así”, afirmó.

PUEDES VER: Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los “Húsares de Junín”

lr.pe

"En ningún momento me estoy burlando del militar"

Por otro lado, insistió en que su estilo fue malinterpretado: “¿Por qué están diciendo cosas que no son?. Ese es mi estilo. En ningún momento me estoy burlando del militar. Yo hablo así”.

La respuesta surgió luego de que se viralizara un video difundido desde la cuenta @christianibarguen2021, en el que el creador de contenido interactúa con el militar, quien se encontraba cumpliendo labores de resguardo. En el clip, ante la falta de respuesta del efectivo, se le escucha decir: “¿Cuántos años tienes, amigo? El chico creo que es mudito. Yo le voy a hablar en su tono”, para luego emitir sonidos extraños con la aparente intención de provocar una reacción.

PUEDES VER: Húsares de Junín vigilan la Plaza de Armas de Lima en medio de inseguridad ciudadana

lr.pe

Ministerio de Defensa rechazó frases irónicas y tomará acciones contra tiktoker

Estas expresiones desataron una ola de comentarios críticos; incluso el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que rechazaba la falta de respeto al militar integrante de los 'Húsares de Junín'.

“El Ministerio de Defensa expresa su enérgico rechazo a la difusión de contenido audiovisual en plataformas digitales que, de manera irresponsable, banaliza o falta el respeto a los símbolos patrios, así como al personal militar del Regimiento de Caballería 'Húsares de Junín'. – Escolta del presidente de la República, mientras se encontraba cumpliendo funciones oficiales en un espacio público.

Por esta razón, el sector informó que inició las acciones correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de la difusión de este contenido, de acuerdo con la normativa vigente.

Comunicado del Ministerio de Defensa del Perú. Foto: composición LR/ Instagram

Comunicado del Ministerio de Defensa del Perú. Foto: composición LR/ Instagram

