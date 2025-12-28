HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Streamers

Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

Fernando Ramos, conocido como 'Chaturry', falleció a los 18 años tras un paro cardiorrespiratorio. Su muerte conmocionó a sus seguidores y creadores de contenido en redes sociales.

Tiktoker y creador de contenido Chaturri había sido internado en un centro médico en Cañete.
Tiktoker y creador de contenido Chaturri había sido internado en un centro médico en Cañete. | Instagram

Fernando Ramos, más conocido en redes sociales como ‘Chaturry’, falleció a los 18 años, la noche de este sábado 27 de diciembre. Su muerte causó conmoción entre sus seguidores, quienes lamentaron la triste noticia. Según informó la hermana del tiktoker peruano al influencer Carlitos TV, el creador de contenido habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

"Su hermana Melissa me comenta que su hermano 'Chaturry' falleció a las 7:20 p.m. Tenía la saturación muy baja, lo que le hizo que le dé un paro respiratorio", comentó Carlitos TV. Este lamentable suceso ha dejado consternados a diversos creadores de contenido, entre ellos reconocidos influencers como Cristorata y Makanaki, quienes se mostraron afectados por su fallecimiento. Asimismo, usuarios de redes sociales expresaron mensajes de despedida y condolencias para sus familiares y amigos.

PUEDES VER: Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

lr.pe

Hermana de 'Chaturry' dedica emotivo mensaje de despedida

Tras el anuncio del fallecimiento del creador de contenido peruano ‘Chaturry’, su hermana Melissa Melosa utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle una emotiva frase de despedida. "Me soltaste, hermano. Te extrañaré mucho", se lee en su post.

Usuarios en redes sociales no dudaron en mandar mensajes de apoyo y condolencias a los familiares del tiktoker peruano. "Mi más sentido pésame Mel. Aún recuerdo cuando llamamos a tu papá desde el teléfono fijo del parque de San Luis y nos dio la noticia que había nacido tu hermano", "Mi más sentido pésame, mucha fuerza en estos momentos de dolor y tristeza", "Mi más sentido pésame Melissa, mucha fortaleza para tu familia", son algunos de los mensajes que se lee.

Según un video publicado en la cuenta de TikTok @josue.mora.36, el velorio de ‘Chaturry’ se viene realizando en la ciudad de Cañete, mientras que este domingo 29 se llevará a cabo el entierro. Así lo confirmaron amigos y familiares del creador de contenido.

Cristorata se despide de 'Chaturry'

Mediante sus redes sociales, el popular streamer Cristorata envió un mensaje de condolencias y lamentó el fallecimiento del creador de contenido. "Oren porque descanse en paz 'Chaturry' La verdad que para mí es muy triste. Alguien tan joven con un futuro por delante. Es demasiado triste y más por su familia", señaló.

Notas relacionadas
Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

LEER MÁS
Mujer se disfraza de árbol de Navidad para recibir a su esposo en el aeropuerto y redes estallan: "Baila, arbolito, baila"

Mujer se disfraza de árbol de Navidad para recibir a su esposo en el aeropuerto y redes estallan: "Baila, arbolito, baila"

LEER MÁS
Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

LEER MÁS
Carlos Orozco insinúa que Andy Zein y Nicola Porcella pondrían bots en su nuevo canal de YouTube para 'mantener su inversión': "Hay demasiada oferta"

Carlos Orozco insinúa que Andy Zein y Nicola Porcella pondrían bots en su nuevo canal de YouTube para 'mantener su inversión': "Hay demasiada oferta"

LEER MÁS
Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

LEER MÁS
Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Streamers

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

Carlos Orozco insinúa que Andy Zein y Nicola Porcella pondrían bots en su nuevo canal de YouTube para 'mantener su inversión': "Hay demasiada oferta"

Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025