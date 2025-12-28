Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

Tiktoker y creador de contenido Chaturri había sido internado en un centro médico en Cañete. | Instagram

Fernando Ramos, más conocido en redes sociales como ‘Chaturry’, falleció a los 18 años, la noche de este sábado 27 de diciembre. Su muerte causó conmoción entre sus seguidores, quienes lamentaron la triste noticia. Según informó la hermana del tiktoker peruano al influencer Carlitos TV, el creador de contenido habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

"Su hermana Melissa me comenta que su hermano 'Chaturry' falleció a las 7:20 p.m. Tenía la saturación muy baja, lo que le hizo que le dé un paro respiratorio", comentó Carlitos TV. Este lamentable suceso ha dejado consternados a diversos creadores de contenido, entre ellos reconocidos influencers como Cristorata y Makanaki, quienes se mostraron afectados por su fallecimiento. Asimismo, usuarios de redes sociales expresaron mensajes de despedida y condolencias para sus familiares y amigos.

Hermana de 'Chaturry' dedica emotivo mensaje de despedida

Tras el anuncio del fallecimiento del creador de contenido peruano ‘Chaturry’, su hermana Melissa Melosa utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle una emotiva frase de despedida. "Me soltaste, hermano. Te extrañaré mucho", se lee en su post.

Usuarios en redes sociales no dudaron en mandar mensajes de apoyo y condolencias a los familiares del tiktoker peruano. "Mi más sentido pésame Mel. Aún recuerdo cuando llamamos a tu papá desde el teléfono fijo del parque de San Luis y nos dio la noticia que había nacido tu hermano", "Mi más sentido pésame, mucha fuerza en estos momentos de dolor y tristeza", "Mi más sentido pésame Melissa, mucha fortaleza para tu familia", son algunos de los mensajes que se lee.

Según un video publicado en la cuenta de TikTok @josue.mora.36, el velorio de ‘Chaturry’ se viene realizando en la ciudad de Cañete, mientras que este domingo 29 se llevará a cabo el entierro. Así lo confirmaron amigos y familiares del creador de contenido.

Cristorata se despide de 'Chaturry'

Mediante sus redes sociales, el popular streamer Cristorata envió un mensaje de condolencias y lamentó el fallecimiento del creador de contenido. "Oren porque descanse en paz 'Chaturry' La verdad que para mí es muy triste. Alguien tan joven con un futuro por delante. Es demasiado triste y más por su familia", señaló.