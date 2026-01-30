HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Suemi fue a denunciar un robo, pero policía usó su número para escribirle por WhatsApp: “Lo bloqueé”

Al acudir a una comisaría en San Juan de Lurigancho, la influencer contó que los policias le hacían preguntas personas, e incluso, un efectivo hizo comentarios incómodos.

Suemi contó que acudió a la comisaria para poner una denuncia por un robo de su celular, pero se llevó una desagradable sorpresa.
Suemi contó que acudió a la comisaria para poner una denuncia por un robo de su celular, pero se llevó una desagradable sorpresa.

La popular tiktoker Suemi Laura Chang, conocida como Suemi en las redes sociales contó en el programa de YouTube, ‘Good Floro’ algunas anécdotas personales. Durante su intervención, recordó que tuvo la desdicha de ser víctima de un robo de su teléfono celular mientras se desplazaba en su bicicleta. Según explicó, el ladrón la lanzó de su vehículo de dos ruedas, lo que le ocasionó una fractura en el brazo. Sin embargo, indicó que la situación se agravó cuando acudió a la comisaría de Caja de Agua, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), para formalizar la denuncia.

Cuando acudió a la dependencia policial un 14 de febrero fue atendida por dos efectivos. “Me atendieron dos policías jóvenes que tenían boinas rojas. Para presentar una denuncia es un proceso larguísimo. Me hicieron pasar por peritaje y me llevaron en el patrullero a la central que queda en Las Flores”, señaló en un primer momento.



Suemi contó que policias le hacían preguntas personales

Durante el traslado, la creadora de contenidos señaló que, en medio de la conversación, los policías le realizaron preguntas personales como “¿Qué haces un 14 de febrero por aquí?" y "¿Estás soltera?”. Además, indicó que uno de los efectivos que se encontraba resguardando el lugar emitió comentarios que le resultaron totalmente incómodos: “Por calz***s hacen las cosas rápido. Por un c*** hacen lo que sea”.

La influencer hizo caso omiso a los comentarios y continuó su proceso de denuncia nuevamente en la comisaria. En ese momento, los efectivos le solicitaron su número de teléfono, el cual entregó sin inconvenientes al asumir que sería utilizado para contactarla y brindarle información sobre el avance del caso. No obstante, dos días después recibió un mensaje de WhatsApp de uno de los policías que había tomado su denuncia.



“Hola qué tal amiguita", escribió el policía en el mensaje de WhatsApp

“Hola qué tal amiguita. ¿Cómo estás? Ya tienes mi número para cualquier cosa. Soy el policial y me avisas cómo vas”, relató la joven. Al leer el mensaje solo atinó a bloquear el número del efectivo, puesto que consideró inapropiado el uso de sus datos personales. Asimismo, precisó que no presentó una queja formal, aunque dejó en claro que la situación le generó incomodidad y sorpresa.

Finalmente, la creadora de contenidos aclaró que no generaliza este tipo de conductas y reconoció que no todos los efectivos policiales actúan de la misma manera. No obstante, indicó que la experiencia vivida en la comisaría de Caja de Agua la dejó marcada y decidió compartirla públicamente como una anécdota dentro del programa.

