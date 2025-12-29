HOYSuscripcion LR Focus

Muere tiktoker peruano Kevin Autista y seguidores lo despiden con conmovedores mensajes: "Tu memoria nunca será olvidada"

La vigilia en honor al tiktoker Kevin Autista se llevará a cabo este lunes 29 de diciembre frente a la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, donde su familia invita a la comunidad a participar.

El joven peruano Kevin Autista falleció el pasado jueves 25 de diciembre.
El joven peruano Kevin Autista falleció el pasado jueves 25 de diciembre.

Falleció Kevin Autista, conocido tiktoker peruano y estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Así lo informó la hermana del creador de contenido a través de sus redes sociales. Según la influencer @tan.autista.que.duele, el deceso del joven activista, quien promovía la concientización sobre el trato hacia personas con autismo al compartir su propia experiencia y habilidades especiales, ocurrió el 25 de diciembre.

La muerte del joven peruano causó conmoción entre sus seguidores. Los familiares de Kevin Autista anunciaron que realizarán una vigilia este lunes 29 de diciembre frente a su alma mater, en Arequipa. "Somos la familia de Kevin Autista. Logramos recuperar la cuenta de mi hermano, quien, lamentablemente, ya no se encuentra con nosotros. Haremos esta vigilia en su honor y a su nombre para su comunidad que siempre lo apoyo en TikTok. Puede llevar velas, globos blancos, pancartas y demás", se lee en el mensaje.

PUEDES VER: Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

lr.pe

¿Quién fue Kevin Autista?

Kevin Autista fue un creador de contenido peruano y activista. A través de sus cuentas de TikTok y Facebook, compartía su experiencia personal y promovía la concientización sobre el trato hacia personas con habilidades especiales, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre cómo relacionarse y comunicarse de manera adecuada y respetuosa.

A fines del mes de septiembre inició una comunidad en WhatsApp para interactuar de forma más cercana con sus seguidores y compartir contenidos sobre el autismo.

Familiares de Kevin Autista realizarán vigilia en su nombre.

Familiares de Kevin Autista realizarán vigilia en su nombre. Foto: TikTok

Seguidores se despiden de Kevin Autista con conmovedores mensajes

Tras anunciarse el fallecimiento de Kevin Autista, cientos de seguidores y miembros de otras organizaciones dedicadas a promover la concientización sobre el autismo se despidieron del joven creador de contenido con emotivas palabras.

"Que injusto perder un ser tan valioso", "Siempre te recordaremos, Kevin", "Nos dejó tanto aprendizaje en sus videos", "Descansa en paz, Kevin", "Qué noticia más triste, vi tus videos, aprendí de tus experiencias. Él ayudaba a los jóvenes que tenían su misma condición. Era un muy hermoso jovencito", "Tu memoria nunca será olvidada", "Mi más sentido pésame para toda su familia", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.

