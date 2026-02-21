➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de febrero, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te depara el futuro? Consulta el horóscopo de hoy y prepárate para atraer el éxito en el amor, las finanzas y la salud, según tu signo zodiacal. No dejes pasar las señales del universo y aprovecha las oportunidades que los astros tienen para ti.
Este sábado 21 de febrero, la alineación de los astros trae mensajes clave en ámbitos como el amor, el trabajo, la salud y el dinero. El reconocido astrólogo Jhan Sandoval ha analizado la posición de los planetas para ofrecerte predicciones precisas según tu signo zodiacal. ¿Qué te depara el destino hoy? Descubre tu horóscopo diario y prepárate para aprovechar las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero?
Aries: Neptuno y Saturno ya están en tu signo. El primero trae autoengaños y el segundo pérdidas. Puede haber trampas a tu alrededor y solo las detectarás si eres desconfiado y actúas con cautela.
Tauro: Ya tienes en claro tus planes laborales o comerciales, ahora tienes que llevarlos a la práctica. Por más que te cueste, no dejes de insistir y esforzarte. Si eres constante, serán una realidad.
Géminis: Estás teniendo el control de esa actividad que hace pocos días había sido un dolor de cabeza. Te sentirás más confiado y seguro del manejo que tienes. Resolverás un pendiente familiar.
Cáncer: Estarás muy cerca de personas queridas, pero también de quienes solo desean saber de ti para trasladar lo que digas a otras personas. No todos aquellos que te rodean son tus amigos. Recuérdalo.
Leo: Una persona que siente te ha perdido como amigo o posible pareja volverá a buscarte, esta vez tratará de corregir los errores que cometió. Su intención es recuperarte y hará lo posible por lograrlo.
Virgo: Tu mundo laboral te agota. Necesitas hacer una actividad diferente que te devuelva la alegría y el deseo por disfrutar la vida. Toma esas clases que deseas, necesitas nuevas motivaciones.
Libra: Estás por realizar una especulación financiera que puede ser perjudicial. Saturno estará al frente de tu sol y lo conveniente es ir con calma y asesorarte. En el amor, vincula más tus sentimientos.
Escorpio: Te pondrás en contacto con un amigo que tiene las herramientas y las posibilidades de ayudarte a afrontar ese problema que te preocupa. Su disposición será inmediata y su ayuda oportuna.
Sagitario: Trata de encaminarte por la línea de lo correcto y no te saltes ninguna norma, sea en el terreno que sea, puesto que las consecuencias y penalidades por hacerlo serían inmediatas. Advertencia.
Capricornio: Una persona que se siente derrotada y vencida por ti tiene deseos de contraatacar. Ante cualquier provocación será conveniente mantener la calma. Tu falta de reacción lo desconcertará.
Acuario: Has escuchado tantas opiniones, muchas de ellas tan contradictorias entre sí, que no saber hacia donde dirigirte ni por qué decidir. Medita y trata de escucharte, en ti está la respuesta.
Piscis: Una amistad que sabe de tu intuición y empatía te buscará para confesarte un tema muy delicado. Guarda el secreto, recuerda que la confianza se paga con lealtad. No te aísles y sal con amigos.