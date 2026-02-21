HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de febrero, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro? Consulta el horóscopo de hoy y prepárate para atraer el éxito en el amor, las finanzas y la salud, según tu signo zodiacal. No dejes pasar las señales del universo y aprovecha las oportunidades que los astros tienen para ti.

Consulta el horóscopo de hoy, 21 de febrero.
Consulta el horóscopo de hoy, 21 de febrero. | Foto: La República

Este sábado 21 de febrero, la alineación de los astros trae mensajes clave en ámbitos como el amor, el trabajo, la salud y el dinero. El reconocido astrólogo Jhan Sandoval ha analizado la posición de los planetas para ofrecerte predicciones precisas según tu signo zodiacal. ¿Qué te depara el destino hoy? Descubre tu horóscopo diario y prepárate para aprovechar las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero?

Aries: Neptuno y Saturno ya están en tu signo. El primero trae autoengaños y el segundo pérdidas. Puede haber trampas a tu alrededor y solo las detectarás si eres desconfiado y actúas con cautela.

Tauro: Ya tienes en claro tus planes laborales o comerciales, ahora tienes que llevarlos a la práctica. Por más que te cueste, no dejes de insistir y esforzarte. Si eres constante, serán una realidad.

Géminis: Estás teniendo el control de esa actividad que hace pocos días había sido un dolor de cabeza. Te sentirás más confiado y seguro del manejo que tienes. Resolverás un pendiente familiar.

Cáncer: Estarás muy cerca de personas queridas, pero también de quienes solo desean saber de ti para trasladar lo que digas a otras personas. No todos aquellos que te rodean son tus amigos. Recuérdalo.

Leo: Una persona que siente te ha perdido como amigo o posible pareja volverá a buscarte, esta vez tratará de corregir los errores que cometió. Su intención es recuperarte y hará lo posible por lograrlo.

Virgo: Tu mundo laboral te agota. Necesitas hacer una actividad diferente que te devuelva la alegría y el deseo por disfrutar la vida. Toma esas clases que deseas, necesitas nuevas motivaciones.

Libra: Estás por realizar una especulación financiera que puede ser perjudicial. Saturno estará al frente de tu sol y lo conveniente es ir con calma y asesorarte. En el amor, vincula más tus sentimientos.

Escorpio: Te pondrás en contacto con un amigo que tiene las herramientas y las posibilidades de ayudarte a afrontar ese problema que te preocupa. Su disposición será inmediata y su ayuda oportuna.

Sagitario: Trata de encaminarte por la línea de lo correcto y no te saltes ninguna norma, sea en el terreno que sea, puesto que las consecuencias y penalidades por hacerlo serían inmediatas. Advertencia.

Capricornio: Una persona que se siente derrotada y vencida por ti tiene deseos de contraatacar. Ante cualquier provocación será conveniente mantener la calma. Tu falta de reacción lo desconcertará.

Acuario: Has escuchado tantas opiniones, muchas de ellas tan contradictorias entre sí, que no saber hacia donde dirigirte ni por qué decidir. Medita y trata de escucharte, en ti está la respuesta.

Piscis: Una amistad que sabe de tu intuición y empatía te buscará para confesarte un tema muy delicado. Guarda el secreto, recuerda que la confianza se paga con lealtad. No te aísles y sal con amigos.

