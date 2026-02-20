José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo
La Presidencia informó que no existe en agenda ninguna gracia a favor de personas procesadas o condenadas. El comunicado responde al trámite presentado por Pedro Castillo y descarta que el tema forme parte de las prioridades de José María Balcázar.
- José María Balcázar debe presentarse en junio a juicio oral sino será declarado reo contumaz por caso ICAL de Lambayeque
- Politólogo español analiza la sucesión presidencial en Perú: “No es una crisis, esto es un sistema”
El presidente José María Balcázar no evaluará el pedido de indulto presidencial solicitado por Pedro Castillo. Así lo precisó la Presidencia de la República en un comunicado público difundido este 20 de febrero. El documento señala que no existe en la agenda oficial ninguna gracia a favor de personas procesadas o sentenciadas. Con ello, el Ejecutivo cierra la puerta a revisar la solicitud presentada por el exmandatario.
Noticia en desarrollo...
