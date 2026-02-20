HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     
EN VIVO

Urresti sale libre y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Epicentro Electoral - Réplica

Política

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

La Presidencia informó que no existe en agenda ninguna gracia a favor de personas procesadas o condenadas. El comunicado responde al trámite presentado por Pedro Castillo y descarta que el tema forme parte de las prioridades de José María Balcázar.

Balcázar descarta evaluar pedido de indulto de Pedro Castillo. Foto: Composición de Betsy De los Santos / LR
Balcázar descarta evaluar pedido de indulto de Pedro Castillo. Foto: Composición de Betsy De los Santos / LR

El presidente José María Balcázar no evaluará el pedido de indulto presidencial solicitado por Pedro Castillo. Así lo precisó la Presidencia de la República en un comunicado público difundido este 20 de febrero. El documento señala que no existe en la agenda oficial ninguna gracia a favor de personas procesadas o sentenciadas. Con ello, el Ejecutivo cierra la puerta a revisar la solicitud presentada por el exmandatario.

Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Familia de Hugo Bustíos recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante fallo del TC que libera a Daniel Urresti

Familia de Hugo Bustíos recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante fallo del TC que libera a Daniel Urresti

LEER MÁS
JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

LEER MÁS
Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

LEER MÁS
RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

LEER MÁS
Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

Alianza Lima vs Sport Boys HOY EN VIVO vía L1 Max: juegan por el Torneo Apertura 2026

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

Solo un partido de los 38 en carrera propone recuperar Sunedu y eliminar leyes de la contrarreforma universitaria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025