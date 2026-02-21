Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso
Tras el fallecimiento de Lucinda Vásquez, el militante de Perú Libre y actual accesitario, Raúl Espíritu Cavero, asumirá la curul en el Congreso, según el orden de sucesión establecido.
A sus 80 años, Raúl Espíritu Cavero ocupará el escaño que deja Lucinda Vásquez en el Congreso, luego del fallecimiento de la legisladora. El dirigente figura como accesitario en la lista de Perú Libre y asumirá funciones conforme al orden oficial inscrito ante el sistema electoral.
La normativa establece que, ante la muerte de un parlamentario en funciones, el siguiente candidato hábil de la lista debe reemplazarlo. En este caso, corresponde a Espíritu Cavero. Al terminar el receso parlamentario, el accedatario deberá tomar juramento en el primer Pleno del Congreso.
De acuerdo con la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, Raúl Espíritu Cavero mantiene afiliación vigente a Perú Libre desde el 15 de enero de 2016. Figura como afiliado válido. No aparece como dirigente ni integrante de comités provinciales o distritales.
Su historial partidario muestra cambios previos. En 2006 se inscribió en Alianza para el Progreso, afiliación que culminó en 2007. Entre 2014 y 2015 integró el movimiento regional Movimiento Regional Más San Martín, donde fue presentado como miembro de comité en San Martín. Ambas afiliaciones figuran canceladas.
En la hoja de vida presentada ante el sistema electoral en las elecciones de 2021, el nuevo parlamentario consigna estudios superiores y experiencia laboral en el sector público y privado. La información fue declarada bajo juramento como parte del proceso de inscripción electoral.