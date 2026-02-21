HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Desde las 4.00 p. m., Universitario visita el estadio Alberto Gallardo para enfrentarse a Sporting Cristal en el partido más emocionante de la fecha. Revisa todos los detalles del encuentro por la Liga 1 2026.

Sporting Cristal y Universitario jugarán en el estadio Alberto Gallardo. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Sporting Cristal vs Universitario se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido entre cremas y celestes se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes, con el minuto a minuto y videos de los goles.

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Liga 1 2026

05:10
21/2/2026

Bienvenidos a la previa de Sporting Cristal vs Universitario

Buenos días a todos los lectores de La República. Este sábado, celestes y cremas disputan el partido más atractivo de la fecha 4 en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y aquí podrás seguir la cobertura más completa.

 

La 'U' viene de ganar 2-1 a Cienciano en el Estadio Monumental en la jornada pasada. Además, para este encuentro, contarán con el regreso de Edison Flores y 'Tunche' Rivera. Sin embargo, Sekou Gassama no está en la lista de concentradas, ya que presentaría un déficit físico tras debutar ante el 'Papá'. Por su parte, Cristal presentaría un equipo con algunas alternativas, puesto que días después tendrá que jugar la vuelta contra 2 de Mayo para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal jugaría con un equipo mixto ante Universitario: el posible XI titular rimense

lr.pe

Horario del Sporting Cristal vs Universitario

En suelo peruano, el partido entre Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Universitario se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Universitario por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs Universitario gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Sporting Cristal vs Universitario: posibles formaciones

Javier Rabanal no integró a su lista de convocados a Sekou Gassama. Asimismo, Paulo Autuori haría un solo cambio en la defensa: arrancaría Leandro Sosa en lugar de Juan Cruz González.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Catriel Cabellos; Santiago González, Felipe Vizeu, Luis Iberico.
  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.

Pronóstico Sporting Cristal vs Universitario

Las cuotas en las principales casas de apuestas están parejas, pero Universitario es ligeramente favorito por su presente deportivo.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (3.30), empate (3.00), gana Universitario (2.28)
  • Betano: gana Sporting Cristal (3.55), empate (3.10), gana Universitario (2.37)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (3.32), empate (3.02), gana Universitario (2.27)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (3.35), empate (3.13), gana Universitario (2.27)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (3.10), empate (3.60), gana Universitario (2.30)
