Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

Parte del escenario instalado para el Festival de la Marinera, organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, colapsó este sábado 21 de febrero en el complejo Chan Chan (ex complejo Chicago), en la ciudad de Trujillo. El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de montaje de la estructura metálica en el recinto donde se desarrollará el evento, programado en el estadio Estadio Chan Chan.

Según Cosmos Noticias, una persona habría resultado herida tras la caída de parte del armazón del escenario, donde estaban previstas las presentaciones de los Hermanos Amaya y Corazón Serrano. Tras el hecho, las autoridades deberán determinar las causas del colapso y evaluar las condiciones de seguridad antes de la realización del Festival de la Marinera.

Municipalidad Provincial de Trujillo se pronuncia tras colapso

Tras el desplome de la estructura metálica, las Municipalidad Provincial de Trujillo utilizó sus redes sociales para, a través de un comunicado, llamó a la tranquilidad e indicó que se ha iniciado comunicaciones con la empresa encargada para rearmar el escenario y así no paralizar las actividades previstas.