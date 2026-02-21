Barcelona vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 25 de LaLiga 2026?
El conjunto culé tiene una oportunidad de oro para recuperar la cima de la liga española tras la derrota del Real Madrid. Revisa todos los detalles del partido de los blaugranas contra Levante.
Barcelona vs Levante se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 22 de febrero por la fecha 25 de LaLiga 2025-2026. El partido entre blaugranas y los granotas se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 en toda Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes, con el minuto a minuto y videos de los goles.
Los culés tienen una gran oportunidad para recuperar el liderato tras la caída del Real Madrid 2-1 frente al Osasuna. Por su parte, Levante necesita sumar con urgencia, ya que se encuentran en zona de descenso con tan solo 18 unidades.
Horario del Barcelona vs Levante
En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Levante por la fecha 25 de LaLiga iniciará a las 10.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 9.15 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.15 p. m.
¿Qué canal transmite el Barcelona vs Levante?
El partido entre Barcelona vs Levante por la jornada 25 de LaLiga irá por ESPN 2 en todo Sudamérica. Además, podrás disfrutarlo por Fox Sports en algunos países.
¿Cómo ver Barcelona vs Levante online gratis?
Vía online, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus. Asimismo, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes, con el minuto a minuto y videos de los goles.
Alineaciones Barcelona vs Levante: posibles formaciones
Hansi Flick no podrá contar con Pedri para este encuentro, ya que aún no se recupera de su lesión.
- Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín o Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
- Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez o Pampín, Raghouber, Olasa, Tunde, Carlos Álvarez, Paco Cortés e Iván Romero.
Pronósticos Barcelona vs Levante
Como era de esperarse, Barcelona es el principal favorito en las casas de apuestas. La victoria del Levante paga hasta 22 veces el dinero invertido.
- Betsson: gana Barcelona (1.08), empate (12.50), gana Levante (22.00)
- Betano: gana Barcelona (1.13), empate (10.75), gana Levante (21.00)
- Bet365: gana Barcelona (1.11), empate (12.00), gana Levante (15.00)
- 1XBet: gana Barcelona (1.11), empate (14.40), gana Levante (23.00)
- Coolbet: gana Barcelona (1.11), empate (12.00), gana Levante (22.00)
- Doradobet: gana Barcelona (1.13), empate (11.00), gana Levante (21.00)