'Desvelados' regresa a la TV junto a 'Tato' Luna y presenta a sus nuevos conductores rumbo al Mundial de Fútbol 2026

El espacio nocturno de América TV vuelve renovado con un formato que mezcla información deportiva, entretenimiento y premios en la antesala del Mundial 2026.

'Desvelados por el Mundial' será conducido por 'El Flaco' Granda, Romina Vega y nuevas figuras. Foto: composición LR/América TV
'Desvelados por el Mundial' será conducido por 'El Flaco' Granda, Romina Vega y nuevas figuras. Foto: composición LR/América TV

América Multimedia anunció el regreso de ‘Desvelados’, el recordado espacio nocturno que vuelve renovado bajo el nombre ‘Desvelados por el Mundial’. El programa estará nuevamente conducido por ‘Tato’ Luna, quien expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Me tiene realmente entusiasmado. Es un espacio donde he crecido mucho y volver a hacerlo rodeado de amigos hace que todo tenga un valor especial”, señaló.

El nuevo formato anunciado en el marco del Mundial de Fútbol 2026, presenta a nuevas figuras en la conducción y saldrá a la luz el 3 de febrero con sorpresas en su primer programa: reportajes especiales, debates, invitados, cobertura de eventos futbolísticos y más.

PUEDES VER: ‘El reventonazo del verano’ regresa a la TV con una divertida imitación a Corazón Serrano y merecido homenaje a Los Shapis

'Tato' Luna regresa con renovado programa junto con nuevos

En esta nueva etapa, ‘Desvelados por el Mundial’ contará con la participación de Romina Vega y del periodista deportivo Giancarlo 'El Flaco' Granda, quienes acompañarán a ‘Tato’ Luna en la conducción. La propuesta combina experiencia, credibilidad y cercanía con el público, con el objetivo de crear un espacio donde el fútbol se viva con análisis, humor y entretenimiento.

Giancarlo Granda destacó la importancia de sumarse a un proyecto en un año previo a una cita mundialista. “Se respira un clima distinto cuando se viene un Mundial y eso contagia muchas ganas de trabajar y aportar. Buscamos que el público encuentre un espacio para informarse sin solemnidad, con un lenguaje cercano y dinámico”, comentó.

Por su parte, Romina Vega celebró su retorno a América TV. “Volver a América es como regresar a un lugar donde uno se siente cómoda y querida. Este proyecto llega en un momento especial y me ilusiona muchísimo ser parte de esta nueva etapa”, afirmó. Además, remarcó que el programa buscará ofrecer un espacio para que el público se informe y se divierta al mismo tiempo.

A este equipo se suma también Mateo Garrido Lecca, comediante y comunicador con trayectoria en stand-up, teatro, radio, plataformas digitales y cine. Su presencia aportará una cuota de humor y frescura al formato, reforzando la propuesta de entretenimiento que acompañará la cobertura deportiva.

PUEDES VER: 'América hoy' anuncia fecha de retorno a América con Janet Barboza y Edson Dávila, 'Giselo': ¿habrá tercera conductora?

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora se estrena 'Desvelados por el mundial' en América TV?

El estreno de ‘Desvelados por el Mundial’ está programado para el martes 3 de febrero a las 11:45 p. m., inmediatamente después de América Noticias Edición Central. El espacio se emitirá de lunes a viernes y contará con juegos en vivo, reportajes especiales y dinámicas que permitirán que el público gane premios desde cualquier punto del país.

Con un formato moderno y pensado para la audiencia nocturna, el programa se perfila como un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol que buscan combinar información, entretenimiento y la emoción que antecede a la gran cita mundialista de 2026.

