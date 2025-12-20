Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

La temporada de ‘Desvelados’ concluyó con un momento cargado de emociones. Korina Rivadeneira anunció que dejará de manera definitiva la conducción del programa, dejando sorprendidos a televidentes y fanáticos que la siguieron desde su debut. Su mensaje estuvo acompañado de lágrimas y palabras sinceras que reflejaron el vínculo con la audiencia.

El cierre del espacio televisivo se destacó por la participación de Mario Hart, quien preparó una sorpresa que conmovió a la figura venezolana. La reacción de Korina mostró vulnerabilidad y gratitud, confirmando la conexión que mantiene con quienes la acompañaron durante su trayectoria.

Korina Rivadeneira se despide de Desvelados

En la última emisión, la influencer recibió una carta de su esposo que emocionó a todos. Korina comentó: “Quiero que sepan que los quiero muchísimo, gracias por acompañarnos en 'Desvelados' todos estos días. Los amo mucho, no puedo hablar…”, deteniéndose unos instantes para leer el mensaje.

Posteriormente agregó: “Mario me mandó un mensaje muy bonito para este programa que es una despedida para mí. Los amo mucho, ha sido hermoso. Los amo con todo mi corazón”, palabras que reflejaron su cariño y agradecimiento hacia el público y el equipo de producción.

Delicado diagnóstico afectó la salud emocional de Korina Rivadeneira

Semanas atrás, la venezolana generó preocupación al compartir que enfrenta una enfermedad diagnosticada hace cinco meses. La intensa carga de trabajo, falta de descanso y estrés emocional provocaron que su bienestar se viera afectado, generando ansiedad y dificultades en su vida familiar.

Korina explicó que sufrió caída abundante de cabello, lo que motivó la consulta con especialistas. El diagnóstico fue alopecia causada por estrés emocional. Su tratamiento incluyó cambios en alimentación, medicación, vitaminas y sesiones de mesoterapia, consiguiendo resultados positivos que mejoraron su salud y estado emocional.