HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

La reconocida influencer y esposa de Mario Hart, Korina Rivadeneira, cerró una etapa televisiva que marcó su carrera.

Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”
Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

La temporada de ‘Desvelados’ concluyó con un momento cargado de emociones. Korina Rivadeneira anunció que dejará de manera definitiva la conducción del programa, dejando sorprendidos a televidentes y fanáticos que la siguieron desde su debut. Su mensaje estuvo acompañado de lágrimas y palabras sinceras que reflejaron el vínculo con la audiencia.

El cierre del espacio televisivo se destacó por la participación de Mario Hart, quien preparó una sorpresa que conmovió a la figura venezolana. La reacción de Korina mostró vulnerabilidad y gratitud, confirmando la conexión que mantiene con quienes la acompañaron durante su trayectoria.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: 'Deséenme suerte'

lr.pe

Korina Rivadeneira se despide de Desvelados

En la última emisión, la influencer recibió una carta de su esposo que emocionó a todos. Korina comentó: “Quiero que sepan que los quiero muchísimo, gracias por acompañarnos en 'Desvelados' todos estos días. Los amo mucho, no puedo hablar…”, deteniéndose unos instantes para leer el mensaje.

Posteriormente agregó: “Mario me mandó un mensaje muy bonito para este programa que es una despedida para mí. Los amo mucho, ha sido hermoso. Los amo con todo mi corazón”, palabras que reflejaron su cariño y agradecimiento hacia el público y el equipo de producción.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: 'Es dificilísimo salir'

lr.pe

Delicado diagnóstico afectó la salud emocional de Korina Rivadeneira

Semanas atrás, la venezolana generó preocupación al compartir que enfrenta una enfermedad diagnosticada hace cinco meses. La intensa carga de trabajo, falta de descanso y estrés emocional provocaron que su bienestar se viera afectado, generando ansiedad y dificultades en su vida familiar.

Korina explicó que sufrió caída abundante de cabello, lo que motivó la consulta con especialistas. El diagnóstico fue alopecia causada por estrés emocional. Su tratamiento incluyó cambios en alimentación, medicación, vitaminas y sesiones de mesoterapia, consiguiendo resultados positivos que mejoraron su salud y estado emocional.

Notas relacionadas
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas de la segunda temporada

Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas de la segunda temporada

LEER MÁS
Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

LEER MÁS
Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

LEER MÁS
Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

LEER MÁS
Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025