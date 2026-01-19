HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

Joven narrador será parte de +QTV (Más Que TV), canal de María Pía Copello que dirigirá el productor Peter Fajardo. 

Pol Deportes forma parte del proyecto deportivo de María Pía Copello.
Pol Deportes forma parte del proyecto deportivo de María Pía Copello. | Foto: composición LR/ Instagram

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, formará parte del streaming peruano este 2026. Hace poco, Giancarlo 'Flaco' Granda detalló que el joven creador de contenido ahora formará parte de +QTV, canal de YouTube de María Pía Copello. Aunque todavía no hay fecha de estreno, se conoció que el espacio digital que integrará el joven narrador viral estará orientado a cubrir información con miras a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Pol Deportes se une a +QTV, proyecto de streaming de María Pía Copello

Este lunes 19, el conductor deportivo ‘Flaco’ Granda presentó el proyecto deportivo que incluirá a Pol Deportes junto a exfutbolistas como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri. Así también estarán los periodistas deportivos Richard de la Piedra y Talía Azcárate.

PUEDES VER: Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

lr.pe

"El equipo ya está listo", indicó en el video de presentación, para luego abrazar a Pol Deportes. Hace poco, el joven creador de contenido contó la emoción de sus inicios en el streaming y agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores. Los nuevos retos llegan cuando estás listo. Gracias a Dios, a mi familia y a las personas que hoy caminan conmigo. Nuevo reto, nuevos sueños", describió en Instagram.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

lr.pe

Usuarios felicitan a Pol Deportes por su nueva etapa como streamer

Tras el anuncio de la integración de Pol Deportes a +QTV, cientos de usuarios felicitaron al joven creador de contenido en esta nueva etapa. "Top mejores fichajes del 2026", "Nunca he visto un programa deportivo completo, pero por ti querido Pol Deportes, lo voy a hacer", "Recuérdalo, te lo mereces, estás ahí por tu propio esfuerzo, que nadie haga sombra en tu camino", describieron cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

LEER MÁS
Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

LEER MÁS
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

LEER MÁS
Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

LEER MÁS
Periodista Martín Riepl revela incomodidad con Carlos Orozco tras anunciar su renuncia de La Roro Network: "Me está botando antes"

Periodista Martín Riepl revela incomodidad con Carlos Orozco tras anunciar su renuncia de La Roro Network: "Me está botando antes"

LEER MÁS
Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"

Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Precio de combustibles HOY 19 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Streamers

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

Periodista Martín Riepl revela incomodidad con Carlos Orozco tras anunciar su renuncia de La Roro Network: "Me está botando antes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025