‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”
Joven narrador será parte de +QTV (Más Que TV), canal de María Pía Copello que dirigirá el productor Peter Fajardo.
- Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"
- Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"
Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, formará parte del streaming peruano este 2026. Hace poco, Giancarlo 'Flaco' Granda detalló que el joven creador de contenido ahora formará parte de +QTV, canal de YouTube de María Pía Copello. Aunque todavía no hay fecha de estreno, se conoció que el espacio digital que integrará el joven narrador viral estará orientado a cubrir información con miras a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
Pol Deportes se une a +QTV, proyecto de streaming de María Pía Copello
Este lunes 19, el conductor deportivo ‘Flaco’ Granda presentó el proyecto deportivo que incluirá a Pol Deportes junto a exfutbolistas como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri. Así también estarán los periodistas deportivos Richard de la Piedra y Talía Azcárate.
PUEDES VER: Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"
"El equipo ya está listo", indicó en el video de presentación, para luego abrazar a Pol Deportes. Hace poco, el joven creador de contenido contó la emoción de sus inicios en el streaming y agradeció el apoyo de sus seguidores.
"Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores. Los nuevos retos llegan cuando estás listo. Gracias a Dios, a mi familia y a las personas que hoy caminan conmigo. Nuevo reto, nuevos sueños", describió en Instagram.
PUEDES VER: Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"
Usuarios felicitan a Pol Deportes por su nueva etapa como streamer
Tras el anuncio de la integración de Pol Deportes a +QTV, cientos de usuarios felicitaron al joven creador de contenido en esta nueva etapa. "Top mejores fichajes del 2026", "Nunca he visto un programa deportivo completo, pero por ti querido Pol Deportes, lo voy a hacer", "Recuérdalo, te lo mereces, estás ahí por tu propio esfuerzo, que nadie haga sombra en tu camino", describieron cibernautas en TikTok.