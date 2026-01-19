Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, formará parte del streaming peruano este 2026. Hace poco, Giancarlo 'Flaco' Granda detalló que el joven creador de contenido ahora formará parte de +QTV, canal de YouTube de María Pía Copello. Aunque todavía no hay fecha de estreno, se conoció que el espacio digital que integrará el joven narrador viral estará orientado a cubrir información con miras a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Pol Deportes se une a +QTV, proyecto de streaming de María Pía Copello

Este lunes 19, el conductor deportivo ‘Flaco’ Granda presentó el proyecto deportivo que incluirá a Pol Deportes junto a exfutbolistas como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri. Así también estarán los periodistas deportivos Richard de la Piedra y Talía Azcárate.

"El equipo ya está listo", indicó en el video de presentación, para luego abrazar a Pol Deportes. Hace poco, el joven creador de contenido contó la emoción de sus inicios en el streaming y agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores. Los nuevos retos llegan cuando estás listo. Gracias a Dios, a mi familia y a las personas que hoy caminan conmigo. Nuevo reto, nuevos sueños", describió en Instagram.

Usuarios felicitan a Pol Deportes por su nueva etapa como streamer

Tras el anuncio de la integración de Pol Deportes a +QTV, cientos de usuarios felicitaron al joven creador de contenido en esta nueva etapa. "Top mejores fichajes del 2026", "Nunca he visto un programa deportivo completo, pero por ti querido Pol Deportes, lo voy a hacer", "Recuérdalo, te lo mereces, estás ahí por tu propio esfuerzo, que nadie haga sombra en tu camino", describieron cibernautas en TikTok.