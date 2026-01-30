La bailarina dejó en claro el cariño que existe entre ella y Doña Charo. Foto: Composición LR

La bailarina dejó en claro el cariño que existe entre ella y Doña Charo. Foto: Composición LR

Despeja los rumores. Xiomy Kanashiro decidió aclarar las versiones que circulaban sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán. La bailarina fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego durante la inauguración de un local comercial, donde se lució como animadora. Tras el evento, fue consultada sobre cómo fue la celebración de su cumpleaños junto al exfutbolista, así como otros temas no pasaron desapercibidos.

La también influencer no dudó en aclarar su postura frente a los comentarios que sugerían una supuesta distancia con Doña Charo Guadalupe, madre de su pareja. Sin pensarlo dos veces, la “chinita” descartó dichos rumores y aprovechó para explicar la buena relación que mantienen.

“Nosotras desde el inicio nos hemos llevado super bien. Ella sabe que la quiero y todo tranquilo. […] No tengo nada que explicar a la gente, mi suegra sabe lo mucho que la quiero y eso me basta”, afirmó Kanashiro.

Además, Xiomy aseguró que mantiene un buen vínculo con la familia del “10 de la calle”, incluidos sus hijos, con quienes se les ha visto compartiendo en las últimas semanas, como en el concierto de Bad Bunny en Lima y durante su reciente viaje a Punta Cana.

Cuenta detalles de su cumpleaños junto a Jefferson Farfán

Por otro lado, la bailarina contó para otro medio cómo fue la celebración de su cumpleaños número 27 al lado de Jefferson, durante un viaje a Punta Cana, donde ambos fueron vistos disfrutando de las playas y evidenciando su amor en redes sociales.

Al respecto, Xiomy calificó el momento como “diferente”, ya que, según comentó, “la mayoría de sus cumpleaños la pasaba trabajando”. No obstante, también respondió a las críticas en su contra por los constantes viajes que realiza, aclarando que ella también asume esos gastos.

“Sí, podría. Yo también trabajo, me saco la michi”, declaró para Latina.