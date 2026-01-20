HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     
Espectáculos

Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

El actor Santiago Suárez destacó su afecto y respeto hacia Raysa Ortiz, su expareja y excompañera de 'De vuelta al barrio', quien lo acogió en su propia casa luego de haber sido denunciado.

Los actores Santiago Suárez y Raysa Ortiz estuvieron juntos casi 8 años.
Los actores Santiago Suárez y Raysa Ortiz estuvieron juntos casi 8 años. | Foto: composición LR/Día D/Instagram

Santiago Suárez volvió a referirse a su expareja, la también actriz Raysa Ortiz, y dejó abierta la posibilidad de retomar la relación amorosa que un día tuvieron. El artista, quien recientemente anunció su regreso a los escenarios como parte de la orquesta ¡Qué tal cumbión!, sorprendió al admitir que el vínculo con su excompañera de 'De vuelta al barrio' aún se mantiene y que el futuro podría traer novedades.

La confesión de Suárez llega en un momento clave de su vida, luego de revelar que su expareja lo acogió en su casa tras haber sido denunciado por presunta agresión sexual, una acusación que lo alejó no solo de la escena pública, sino también de muchas personas de su entorno.

TE RECOMENDAMOS

ASTROLOGÍA: ¿VERDAD O ENGAÑO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

lr.pe

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortíz

Todo sucedió en una reciente entrevista por el lanzamiento de la nueva orquesta de cumbia, cuando Suárez fue consultado sobre las voces en redes que anhelaban su regreso con Raysa Ortiz, destacando el fuerte vínculo que se mantuvo entre ellos en medio de la adversidad y que siguió vigente en detalles como el apoyo de la actriz a su emprendimiento de marcianos.

En esa línea, el exchico reality de 'Esto es guerra' resaltó que ambos han crecido a nivel personal y profesional. Además, dejó en claro que el afecto hacia su expareja permanece intacto. "Al margen de que si estamos o no seguimos siendo pareja, creo que el respeto sigue, el cariño sigue. Han sido muchos años de relación; creo que eso igual se conserva", declaró a Trome.

PUEDES VER: Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

lr.pe

"Nunca se sabe": Santiago Suárez sobre la posibilidad de volver con Raysa Ortíz

Más adelante, Santiago Suárez reafirmó su postura en no descartar la posibilidad de retomar su relación con Raysa Ortiz. "En la vida nunca se sabe. Hoy te puedo decir 'No sé' y mañana te puedo sorprender con una noticia, pero el cariño y el respeto siguen por ella y por su familia, y es mutuo. Ella también quiere mucho a mi familia y hay consideración. Estoy muy agradecido por todo lo que aprendí con ella en la relación", resaltó, dejando abierta la puerta a un futuro inesperado.

Aunque ya no son pareja, el artista del proyecto ¡Qué tal cumbión! destacó la comunicación que aún mantiene con Ortiz y el apoyo que ella le brindó en el momento más difícil de su vida. "No somos pareja, pero se mantiene la comunicación de vez en cuando y, por supuesto, el apoyo desde el primer minuto, cuando ustedes ya saben lo que sucedió. Estuvo ahí, pendiente y viendo lo que podía necesitar", sentenció.

Notas relacionadas
Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

LEER MÁS
Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

LEER MÁS
Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

LEER MÁS
¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

LEER MÁS
Salvador del Solar se confiesa muy enamorado de la actriz colombiana Ana María Orozco: "Es como si descubriera un tesoro"

Salvador del Solar se confiesa muy enamorado de la actriz colombiana Ana María Orozco: "Es como si descubriera un tesoro"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Espectáculos

'Esto es guerra 2026': ¿quiénes serían los nuevos 'guerreros' y conductores y quiénes dejarían el programa?

Josetty Hurtado sorprende al posar para la cámara Glambot en Hollywood y la comparan con Jennifer López: "¿Qué te costaba J.Lo?"

Anuel AA preocupa a sus fans por extrema delgadez tras foto compartida en redes sociales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025