Santiago Suárez volvió a referirse a su expareja, la también actriz Raysa Ortiz, y dejó abierta la posibilidad de retomar la relación amorosa que un día tuvieron. El artista, quien recientemente anunció su regreso a los escenarios como parte de la orquesta ¡Qué tal cumbión!, sorprendió al admitir que el vínculo con su excompañera de 'De vuelta al barrio' aún se mantiene y que el futuro podría traer novedades.

La confesión de Suárez llega en un momento clave de su vida, luego de revelar que su expareja lo acogió en su casa tras haber sido denunciado por presunta agresión sexual, una acusación que lo alejó no solo de la escena pública, sino también de muchas personas de su entorno.

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortíz

Todo sucedió en una reciente entrevista por el lanzamiento de la nueva orquesta de cumbia, cuando Suárez fue consultado sobre las voces en redes que anhelaban su regreso con Raysa Ortiz, destacando el fuerte vínculo que se mantuvo entre ellos en medio de la adversidad y que siguió vigente en detalles como el apoyo de la actriz a su emprendimiento de marcianos.

En esa línea, el exchico reality de 'Esto es guerra' resaltó que ambos han crecido a nivel personal y profesional. Además, dejó en claro que el afecto hacia su expareja permanece intacto. "Al margen de que si estamos o no seguimos siendo pareja, creo que el respeto sigue, el cariño sigue. Han sido muchos años de relación; creo que eso igual se conserva", declaró a Trome.

"Nunca se sabe": Santiago Suárez sobre la posibilidad de volver con Raysa Ortíz

Más adelante, Santiago Suárez reafirmó su postura en no descartar la posibilidad de retomar su relación con Raysa Ortiz. "En la vida nunca se sabe. Hoy te puedo decir 'No sé' y mañana te puedo sorprender con una noticia, pero el cariño y el respeto siguen por ella y por su familia, y es mutuo. Ella también quiere mucho a mi familia y hay consideración. Estoy muy agradecido por todo lo que aprendí con ella en la relación", resaltó, dejando abierta la puerta a un futuro inesperado.

Aunque ya no son pareja, el artista del proyecto ¡Qué tal cumbión! destacó la comunicación que aún mantiene con Ortiz y el apoyo que ella le brindó en el momento más difícil de su vida. "No somos pareja, pero se mantiene la comunicación de vez en cuando y, por supuesto, el apoyo desde el primer minuto, cuando ustedes ya saben lo que sucedió. Estuvo ahí, pendiente y viendo lo que podía necesitar", sentenció.