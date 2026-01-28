HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Bettina Oneto saca a la luz firme mensaje que envió a Rodrigo González sobre Sergio Galliani: "Espero no se vuelva a tocar mi nombre"

Tras ser desmentida por 'Peluchín', Bettina Oneto revela capturas de pantalla. La actriz se deslinda del caso de Sergio Galliani, quien fue señalado de supuestamente maltratar a Sonia Oquendo y Camucha Negrete.

'Peluchín' y Gigi Mitre afirmaron que Bettina Oneto les envió un audio acusando a Sergio Galliani.
'Peluchín' y Gigi Mitre afirmaron que Bettina Oneto les envió un audio acusando a Sergio Galliani. | Foto: composición LR/captura Willax/Facebook

Bettina Oneto no se quedó callada. Luego de que Rodrigo González 'Peluchín la desmintiera en televisión, manteniéndose firme en su postura de que ella sí había acusado a Sergio Galliani de maltrato a través de un audio que supuestamente envió a 'Amor y Fuego' el 26 de enero, la primera actriz volvió a pronunciarse sobre esta controvertida situación. En esta oportunidad, decidió sacar a la luz un firme mensaje que le escribió en sus redes sociales al conductor.

Aunque en las capturas no se aprecia la fecha, sí se lee que la artista aclaró expresó su deseo de no ser involucrada más en el caso, el cual estalló luego de que Sonia Oquendo denunciara públicamente, sin señalar nombres, el mal momento que vivió durante su participación en la obra 'Monólogos de la vagina', dirigida por Galliani.

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Rodrigo González enfrenta a Bettina Oneto tras negar haber sufrido malos tratos de Sergio Galliani: 'Mentiroso no se me va a llamar'

lr.pe

Bettina Oneto revela mensaje que envió a 'Peluchín'

Oneto se dirigió a su perfil en Facebook el 27 de enero para compartir las capturas de su mensaje a 'Peluchín', en el que muestra su perplejidad ante la vinculación de su figura y de la exposición del contenido. "Estaba viendo el programa y me doy con la sorpresa con mi nombre. Al parecer han escuchado un audio que era de manera privada", indica.

La figura de teatro, en esa línea, afirmó que deseaba mantenerse al margen porque la grabación estaba relacionada con una experiencia de hace muchos años, dejando entrever que no tenía relación alguna con las recientes acusaciones que recaen contra Sergio Galliani. "Estábamos en la misma obra, pero no teníamos contacto. Yo me refería más al tema de no saludar a los compañeros y, con lo que ustedes empezaron a comentar, me sorprendí", se lee.

Bettina Oneto revela mensaje enviado a 'Peluchín'. Foto: captura Facebook

Bettina Oneto revela mensaje enviado a 'Peluchín'. Foto: captura Facebook

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González sobre supuestos malos tratos por parte de Sergio Galliani: 'No respaldo el linchamiento mediático'

lr.pe

Bettina Oneto señala a su maquilladora y pide que no la vinculen más a caso de Sergio Galliani

Más adelante, Bettina Oneto aclaró que el audio correspondía a un intercambio con una persona cercana, quien habría faltado a su confianza. "Lo comenté con mi maquilladora, que pensé que era mi amiga y que podía comentarlo con ella, pero jamás para hacerlo público, ya que nunca más trabajé con él; no sé realmente cómo será", se lee.

En medio de su firmeza, la primera actriz se mostró cordial pero decidida a que no sigan relacionándola con la controversia que ha generado gran revuelo en la farándula nacional. "Gracias por leerme y espero no se vuelva a tocar mi nombre en ese caso, por favor. Siempre viéndolos. Gracias por su cariño y respeto", puntualizó.

'Peluchín' y Gigi Mitre accedieron al audio vinculado a Bettina Onetto

Como se recuerda, Sonia Oquendo afirmó en una reciente entrevista que vivió maltratos psicológicos durante su participación en 'Monólogos de la vagina', dirigida por Sergio Galliani. Posteriormente, el lunes 26 de enero, 'Amor y Fuego' abordó el caso y fue ahí cuando 'Peluchín' aseguró que Camucha Negrete le confesó, antes de partir, el mal momento que había vivido durante la obra teatral.

En plena transmisión del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre también manifestaron que habían recibido un audio de Bettina acusando a Galliani, lo que generó sorpresa en la conductora, ya que su experiencia con el popular 'Nachito' de 'Al fondo hay sitio' había sido distinta. "Bettina ha enviado un audio mientras estábamos viendo, en donde también ha hablado de su muy mala experiencia: que tiene muy malas formas, muy malos tratos y que parece que subsistiera el todopoderoso... Si antes era una persona con un trato difícil de llevar, ahora para ella se le hace imposible", manifestó 'Peluchín'.

En medio de esa situación, voces como las de la propia familia de la fallecida Camucha Negrete han salido en defensa de Galliani, quien recibió el total respaldo de su esposa, la también actriz Connie Chaparro.

