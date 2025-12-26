HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

ExMiss Grand Perú y figura de 'El reventonazo de la Chola', Arlette Rujel, revela que está embarazada

La modelo del programa de la Chola Chabuca,  Arlette Rujel, compartió un emotivo video en redes sociales donde anuncia la dulce espera de su primer hijo.

ExMiss Grand Perú y figura de 'El reventonazo de la Chola', Arlette Rujel, revela que está embarazada
ExMiss Grand Perú y figura de 'El reventonazo de la Chola', Arlette Rujel, revela que está embarazada

Arlette Rujel, reconocida por su participación en Miss Grand Perú 2024 y por su papel en 'El reventonazo de la Chola', confirmó que se encuentra en estado de gestación. La noticia fue revelada mediante un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró su reacción al recibir la feliz noticia.

El anuncio sorprendió a miles de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación y cariño hacia la modelo. La publicación destacó por su emotividad y la cercanía que proyectó al compartir un momento tan personal con su público.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: 'El amor vuelve a florecer en mi vida'

lr.pe

Arlette Rujel anuncia embarazo en redes sociales

En la descripción del clip, la modelo escribió: “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”. El video incluyó una serie de fotografías que retratan el proceso que vivió hasta confirmar su embarazo.

Rujel también compartió que al inicio de la gestación presentó algunas complicaciones de salud, motivo por el cual debió someterse a varios exámenes médicos. Finalmente, los resultados confirmaron que se encuentra esperando a su primer hijo junto a Renzo Vargas.

PUEDES VER: María Pía Copello niega que tendrá un bebé con irónico video: 'Estoy embarazada después de 12 años'

lr.pe

Trayectoria y carrera de Arlette Rujel

Arlette Rujel inició su carrera como modelo profesional desde los 13 años, participando en diversos certámenes de belleza que le permitieron destacar por su porte y elegancia. Su talento y disciplina la llevaron a coronarse en varias competiciones importantes.

Con una altura de 1.81 metros, la exMiss Grand Perú ha sabido combinar su experiencia en pasarelas con apariciones en televisión, consolidando su imagen pública como referente de belleza y profesionalismo. Su anuncio de embarazo suma un nuevo capítulo a su historia personal y profesional.

Notas relacionadas
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS
María Pía Copello niega que tendrá un bebé con irónico video: "Estoy embarazada después de 12 años"

María Pía Copello niega que tendrá un bebé con irónico video: "Estoy embarazada después de 12 años"

LEER MÁS
Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

LEER MÁS
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

LEER MÁS
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025