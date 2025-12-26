ExMiss Grand Perú y figura de 'El reventonazo de la Chola', Arlette Rujel, revela que está embarazada

Arlette Rujel, reconocida por su participación en Miss Grand Perú 2024 y por su papel en 'El reventonazo de la Chola', confirmó que se encuentra en estado de gestación. La noticia fue revelada mediante un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró su reacción al recibir la feliz noticia.

El anuncio sorprendió a miles de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación y cariño hacia la modelo. La publicación destacó por su emotividad y la cercanía que proyectó al compartir un momento tan personal con su público.

Arlette Rujel anuncia embarazo en redes sociales

En la descripción del clip, la modelo escribió: “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”. El video incluyó una serie de fotografías que retratan el proceso que vivió hasta confirmar su embarazo.

Rujel también compartió que al inicio de la gestación presentó algunas complicaciones de salud, motivo por el cual debió someterse a varios exámenes médicos. Finalmente, los resultados confirmaron que se encuentra esperando a su primer hijo junto a Renzo Vargas.

Trayectoria y carrera de Arlette Rujel

Arlette Rujel inició su carrera como modelo profesional desde los 13 años, participando en diversos certámenes de belleza que le permitieron destacar por su porte y elegancia. Su talento y disciplina la llevaron a coronarse en varias competiciones importantes.

Con una altura de 1.81 metros, la exMiss Grand Perú ha sabido combinar su experiencia en pasarelas con apariciones en televisión, consolidando su imagen pública como referente de belleza y profesionalismo. Su anuncio de embarazo suma un nuevo capítulo a su historia personal y profesional.