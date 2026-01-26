HOYSuscripcion LR Focus

María Pía Copello suma a Ric La Torre, Samu de Instarándula e Israel Dreyfus para el estreno de +QTV: “Estamos listos”

Influencer María Pía Copello sigue sumando figuras del espectáculo y las redes sociales para su nuevo canal de streaming +QTV.

María Pía Copello anuncia nuevas incorporaciones a +QTV.
María Pía Copello anuncia nuevas incorporaciones a +QTV. | Foto: composición LR/Instagram

María Pía Copello continúa sumando ingresos con el estreno de +QTV, su nuevo canal de streaming. Como se informó anteriormente, la exconductora sorprendió al anunciar este ambicioso proyecto junto a figuras como Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el ‘Flaco’ Granda, Dafonseka y más personalidades del espectáculo, el deporte y las redes sociales. El debut de este espacio sigue generando expectativa entre sus seguidores, al tratarse de una apuesta que mezcla entrevistas, humor y contenidos cercanos al público.

María Pía Copello incorpora a nuevos integrantes de +QTV

María Pía Copello volvió a sacudir las redes al confirmar nuevas incorporaciones para el lanzamiento de +QTV. A través de sus plataformas, anunció la participación de Ric La Torre, Samu de Instarándula e Israel Dreyfus. Así también, la Miss Grand Perú 2025 Flavia López y Diego Rivera.

PUEDES VER: Youtuber Jorge Ugarte agrede en vivo a candidato a diputado Carlos Ezeta durante su pódcast

lr.pe

La creadora de contenido dejó entrever que este solo es el inicio y que habrá más sorpresas, nuevos programas y formatos, pensados para captar a distintas audiencias y consolidar el canal como uno de los más comentados del momento.

María Pía Copello hace una pausa en la televisión

En cuanto a su alejamiento momentáneo de la televisión, María Pía fue clara al señalar que su principal motivación fue salir de su zona de confort y enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales. Reconoció que este proyecto significó un desafío emocional importante y no ocultó su nerviosismo previo al estreno. Se sabe que conduciría un programa sabatino en América TV, pero esto todavía no fue confirmado por la influencer.

PUEDES VER: Actriz Mane Acosta, pareja de Carlos Orozco, revela cómo nació su romance con youtuber: "Él dijo 'te amo' primero"

lr.pe

"Estoy nerviosa por primera vez en la vida… no, varias veces, pero ya va a empezar todo. Espero que sea un éxito y realmente sorprenderlos, que es la idea", expresó en sus historias de Instagram.

