María Pía Copello suma a Ric La Torre, Samu de Instarándula e Israel Dreyfus para el estreno de +QTV: “Estamos listos”
Influencer María Pía Copello sigue sumando figuras del espectáculo y las redes sociales para su nuevo canal de streaming +QTV.
María Pía Copello continúa sumando ingresos con el estreno de +QTV, su nuevo canal de streaming. Como se informó anteriormente, la exconductora sorprendió al anunciar este ambicioso proyecto junto a figuras como Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el ‘Flaco’ Granda, Dafonseka y más personalidades del espectáculo, el deporte y las redes sociales. El debut de este espacio sigue generando expectativa entre sus seguidores, al tratarse de una apuesta que mezcla entrevistas, humor y contenidos cercanos al público.
María Pía Copello incorpora a nuevos integrantes de +QTV
María Pía Copello volvió a sacudir las redes al confirmar nuevas incorporaciones para el lanzamiento de +QTV. A través de sus plataformas, anunció la participación de Ric La Torre, Samu de Instarándula e Israel Dreyfus. Así también, la Miss Grand Perú 2025 Flavia López y Diego Rivera.
La creadora de contenido dejó entrever que este solo es el inicio y que habrá más sorpresas, nuevos programas y formatos, pensados para captar a distintas audiencias y consolidar el canal como uno de los más comentados del momento.
María Pía Copello hace una pausa en la televisión
En cuanto a su alejamiento momentáneo de la televisión, María Pía fue clara al señalar que su principal motivación fue salir de su zona de confort y enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales. Reconoció que este proyecto significó un desafío emocional importante y no ocultó su nerviosismo previo al estreno. Se sabe que conduciría un programa sabatino en América TV, pero esto todavía no fue confirmado por la influencer.
"Estoy nerviosa por primera vez en la vida… no, varias veces, pero ya va a empezar todo. Espero que sea un éxito y realmente sorprenderlos, que es la idea", expresó en sus historias de Instagram.