María Pía Copello ironiza la salida de tres figuras de Zaca TV y lanza invitación: "Que pongan el monto que quieran"

Exconductora de ‘MQM’ generó revuelo en redes sociales con un video en el que bromea sobre la reciente salida de tres figuras de Zaca TV.

María Pía Copello divierte a sus seguidores con clip irónico.
María Pía Copello divierte a sus seguidores con clip irónico. | Foto: composición LR/TikTok

María Pía Copello volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar un video que no pasó desapercibido para sus seguidores, en medio de la reciente salida de tres figuras de Zaca TV. Fiel a su estilo, la conductora y creadora digital apeló al humor y la ironía para referirse, sin mencionarlas directamente, al anuncio que sacudió el panorama del entretenimiento digital juvenil, mientras continúa fortaleciendo el equipo de su canal de streaming Más Que TV.

María Pía Copello bromea sobre la salida de tres integrantes de Zaca TV

La publicación coincidió con el comunicado que confirmó la desvinculación de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto del programa 'Somos lo que Somos'. En el clip, Copello simula sorpresa ante la noticia y deja entrever un supuesto interés por sumar a las exintegrantes a su propio proyecto. "¿Qué? No lo creo. ¿No van más? Ah, no, no, no. Tengo que hacer una llamada urgente", se le escucha decir, en una clara alusión al hecho que remeció a Zaca TV.

PUEDES VER: Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no seguirán en 'Somos lo que somos' de Zaca TV : "Ha sido una decisión difícil"

lr.pe

En las imágenes, María Pía mantiene una conversación con su productor Peter Fajardo, a quien le propone iniciar una 'negociación' para incorporar a las tres influencers a su canal. "Muéstrales un cheque en blanco, que pongan el monto que quieran, pero que vengan al canal las tres", expresó en tono irónico, desatando una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

El video cerró con un baile al ritmo de 'Bonita', tema emblemático del canal juvenil, reforzando el guiño al reciente quiebre.

PUEDES VER: Giacomo Benavides rompe su silencio tras la salida de Michelle, Miranda y Salandela de Zaca TV: "Vamos a seguir intentándolo"

lr.pe

Michelle, Miranda y Salandela dejan Zaca TV

Zaca TV anunció oficialmente el último domingo 25 de enero el retiro de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto, decisión que tomó por sorpresa a su comunidad. A través de un comunicado, el canal informó que las tres influencers no formarán parte de la siguiente etapa de 'Somos lo que Somos' y que el programa entrará en pausa.

"Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen", señalaron, generando múltiples reacciones entre los seguidores de la plataforma.

