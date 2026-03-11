Nuevo jefe del INPE lidera operativos en penales, pero estuvo involucrado en traslado irregulares de internos

Jorge Cotos fue nombrado jefe del INPE el pasado 9 de marzo por el Gobierno de Balcázar. | Foto: composición LR/ difusión/INPE

Jorge Cotos fue nombrado jefe del INPE el pasado 9 de marzo por el Gobierno de Balcázar. | Foto: composición LR/ difusión/INPE

Jorge Cotos Ochoa inició su gestión como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y recientemente ha liderado operativos en diversos penales en plena crisis carcelaria del país. Sin embargo, su llegada al cargo no ha estado exenta de críticas debido a su historial de denuncias y a la reciente oficialización de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que eventualmente absorberá las funciones del INPE.

Jorge Cotos realizó una intervención en el pabellón N.° 13 del penal de Trujillo a las 6.00 a. m. el pasado 10 de marzo, un día después de haber asumido el cargo como jefe del INPE, donde realizó una requisa detallada a más de 200 internos. Durante la jornada, en la que también participó la viceministra de Justicia, Shadia Valdez, incautó diversos objetos prohibidos como armas blancas y conexiones eléctricas ilegales.

Tras su paso por el penal, verificó las condiciones de reclusión y del centro de salud, y sostuvo reuniones con el personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario Varones Trujillo. En la reunión, la autoridad dialogó sobre las medidas orientadas a fortalecer el trabajo operativo y garantizar el orden en el establecimiento penitenciario.

En el centro carcelario de Chiclayo visitó los pabellones del régimen cerrado especial (etapa C) y del régimen cerrado ordinario. Además, verificó las condiciones de seguridad, control interno y funcionamiento de los pabellones.

La asunción de Cotos ocurre en un momento de "cuenta regresiva" para el INPE. Su gestión deberá convivir con la implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), creada en febrero del 2026 (mediante el Decreto Legislativo N.º 1710), entidad que absorberá a la institución en un intento del Ejecutivo por limpiar la estructura penitenciaria de las mafias.

Jorge Cotos presenta antecedentes de denuncia y sanción

Aunque el Gobierno de José María Balcázar ha destacado los 35 años de trayectoria de Cotos en el sector, su llegada al cargo no ha estado exenta de críticas. El historial de denuncias y cuestionamientos que ha acumulado en sus anteriores cargos directivos en regiones como Arequipa y Lima Norte volvieron a salir a la luz.

De acuerdo a una investigación de Canal N, Jorge Cotos trabajaba en el INPE durante el año 2008, pero tras una investigación fue separado de su cargo como director de la Oficina Regional Lima. La razón de esta sanción se dio debido a que había autorizado el traslado irregular de reclusos que fueron condenados por robo agravado y secuestros utilizando oficios judiciales falsificados para intercambiarlos entre los centros penitenciarios.

Tras conocerse este hecho, el caso fue revisado y en el 2014, el Tribunal del Servicio Civil confirmó la responsabilidad de Ochoa en los cambios administrativos. Al ser declarado culpable recibió una sanción de 20 días de suspensión sin goce de remuneración, pero luego de apelar se cambió a solo una amonestación escrita como medida disciplinaria.

Cotos Ochoa también fue denunciado en la comisaría del Callao en el 2016 por su cónyuge por violencia psicológica.

Por otro lado, el informe reveló que en el año 2019 y enero del 2026, el INPE aprobó que la defensa legal de Jorge Cotos sea financiada por la misma entidad debido a una investigación abierta por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, donde se le procesa por el presunto delito de abuso de autoridad relacionado con su gestión previa en establecimientos de esa jurisdicción.

¿Quién es Jorge Cotos Ochoa, el nuevo jefe del INPE?

Jorge Cotos Ochoa es un cuadro técnico antiguo de la institución. Antes de liderar el INPE, fue director del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte. Ha dirigido las oficinas regionales de Arequipa, Lima y la Región Norte (supervisando penales en Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo, entre otros).

De acuerdo a la página oficial del Gobierno, Cotos Ochoa aportó en la redacción de leyes como el Código de Ejecución Penal. Su experiencia incluye el diseño de reglamentos vigentes e investigaciones sobre criminalidad.