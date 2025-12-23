HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

María Pía Copello niega que tendrá un bebé con irónico video: "Estoy embarazada después de 12 años"

"Este embarazo tan rápido, tan inesperado que se ha dado", reveló María Pía tras asegurar que estaba esperando a su cuarto hijo, pero todo se trató de una broma irónica.

María Pía Copello tiene 3 hijos con Samuel Dyer. Foto: composición LR/Instagram
María Pía Copello tiene 3 hijos con Samuel Dyer. Foto: composición LR/Instagram

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales en el que, aparentemente, confirmaba que estaba embarazada por cuarta vez junto a su esposo Samuel Dyer. La exconductora de 'Mande quien mande' respondió así a los rumores que surgieron luego de que usuarios comentaran que lucía una “pancita” en una publicación anterior.

Sin embargo, todo se trató de una broma. Al final del video, María Pía aclaró que no está esperando un bebé y explicó que la confusión se debió a que se encontraba hinchada, generando la sorpresa de sus seguidores en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

PUEDES VER: Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y hace inesperada advertencia a la conductora: 'Ya soy libre'

lr.pe

María Pía niega estar embarazada por cuarta vez tras renunciar a 'Mande quien mande'

La influencer y conductora decidió pronunciarse luego de recibir numerosos mensajes y comentarios que aseguraban que estaba nuevamente en la dulce espera. En el video, María Pía apareció con una aparente pancita abultada, siguiendo un estilo similar al anuncio de embarazo que en su momento realizó Tula Rodríguez, lo que hizo aún más creíble la escena.

“No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando? A que no saben. Estoy embarazada después de 12 años por cuarta vez se puede imaginar eso”, expresó. Incluso llegó a afirmar, en tono de sarcasmo, que ese habría sido el verdadero motivo por el que dejó 'Mande quien mande'. "Ya les estaré contando todo de este embarazo tan rápido, tan inesperado que se ha dado y bueno, ya como la pancita no se puede ocultar, es por eso que he decidido hablar", agregó.

Sin embargo, segundos después, la conductora aclaró la situación con evidente molestia. “¿Ya dejaron de grabar? Ahora no puedo estar hinchada porque apenas se ve una pancita y ya dicen que estás embarazada”, reclamó. Además, señaló que atravesaba un cólico y bromeó diciendo que necesitaba su “agua de orégano”, cerrando el video con risas y resignación.

PUEDES VER: Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: 'Dejar soltar para seguir creciendo'

lr.pe

María Pía viajó confesó que quiso tener un hijo

Antes de que finalice el 2024, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al revelar que, junto a su esposo, evaluó la posibilidad de convertirse en madre por cuarta vez. La conductora confesó que la idea pasó por la mente de ambos en algún momento del año. “Por si fuera poco, con mi esposo pensábamos concebir un cuarto hijo, ¡imagínense! Por algún momento del año pasó eso por mi cabeza y por la cabeza de mi esposo también”, comentó entre risas en sus redes sociales.

Sin embargo, la presentadora explicó que decidió descartar ese plan por ahora, pese a que el deseo aún no está completamente cerrado. “Sentí que no estaba preparada para ese gran paso. La verdad que traer hijos al mundo es una cosa seria. Quién sabe si me anime, pero por el momento ha quedado en pausa”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de un futuro embarazo.

Notas relacionadas
Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y hace inesperada advertencia a la conductora: "Ya soy libre"

Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y hace inesperada advertencia a la conductora: "Ya soy libre"

LEER MÁS
María Pía Copello se 'burla' de la receta de chocolate de Magaly Medina y las redes explotan: "Ni JB la imitó de esa manera"

María Pía Copello se 'burla' de la receta de chocolate de Magaly Medina y las redes explotan: "Ni JB la imitó de esa manera"

LEER MÁS
María Pía Copello se despide de la conducción de ‘Mande quien mande’ tras 3 años al frente del programa: ''Quiero seguir cumpliendo mis sueños''

María Pía Copello se despide de la conducción de ‘Mande quien mande’ tras 3 años al frente del programa: ''Quiero seguir cumpliendo mis sueños''

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

LEER MÁS
Ethel Pozo sería la conductora del reality ‘La granja VIP’ de Panamericana tras su salida de América TV

Ethel Pozo sería la conductora del reality ‘La granja VIP’ de Panamericana tras su salida de América TV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Espectáculos

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025