María Pía Copello niega que tendrá un bebé con irónico video: "Estoy embarazada después de 12 años"

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales en el que, aparentemente, confirmaba que estaba embarazada por cuarta vez junto a su esposo Samuel Dyer. La exconductora de 'Mande quien mande' respondió así a los rumores que surgieron luego de que usuarios comentaran que lucía una “pancita” en una publicación anterior.

Sin embargo, todo se trató de una broma. Al final del video, María Pía aclaró que no está esperando un bebé y explicó que la confusión se debió a que se encontraba hinchada, generando la sorpresa de sus seguidores en redes sociales.

María Pía niega estar embarazada por cuarta vez tras renunciar a 'Mande quien mande'

La influencer y conductora decidió pronunciarse luego de recibir numerosos mensajes y comentarios que aseguraban que estaba nuevamente en la dulce espera. En el video, María Pía apareció con una aparente pancita abultada, siguiendo un estilo similar al anuncio de embarazo que en su momento realizó Tula Rodríguez, lo que hizo aún más creíble la escena.

“No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando? A que no saben. Estoy embarazada después de 12 años por cuarta vez se puede imaginar eso”, expresó. Incluso llegó a afirmar, en tono de sarcasmo, que ese habría sido el verdadero motivo por el que dejó 'Mande quien mande'. "Ya les estaré contando todo de este embarazo tan rápido, tan inesperado que se ha dado y bueno, ya como la pancita no se puede ocultar, es por eso que he decidido hablar", agregó.

Sin embargo, segundos después, la conductora aclaró la situación con evidente molestia. “¿Ya dejaron de grabar? Ahora no puedo estar hinchada porque apenas se ve una pancita y ya dicen que estás embarazada”, reclamó. Además, señaló que atravesaba un cólico y bromeó diciendo que necesitaba su “agua de orégano”, cerrando el video con risas y resignación.

María Pía viajó confesó que quiso tener un hijo

Antes de que finalice el 2024, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al revelar que, junto a su esposo, evaluó la posibilidad de convertirse en madre por cuarta vez. La conductora confesó que la idea pasó por la mente de ambos en algún momento del año. “Por si fuera poco, con mi esposo pensábamos concebir un cuarto hijo, ¡imagínense! Por algún momento del año pasó eso por mi cabeza y por la cabeza de mi esposo también”, comentó entre risas en sus redes sociales.

Sin embargo, la presentadora explicó que decidió descartar ese plan por ahora, pese a que el deseo aún no está completamente cerrado. “Sentí que no estaba preparada para ese gran paso. La verdad que traer hijos al mundo es una cosa seria. Quién sabe si me anime, pero por el momento ha quedado en pausa”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de un futuro embarazo.