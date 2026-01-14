María Pía Copello desató revuelo en redes sociales al mostrar la locura de amor que protagonizó por su esposo Samuel Dyer por sus 20 años de matrimonio. La conductora, quien aún no ha anunciado qué programa conducirá este año, se subió a su moderna camioneta, sacó medio cuerpo por el techo y recorrió algunas calles de Miraflores y San Isidro, donde gritó a los transeúntes que hoy era su aniversario.

Pero no fue lo único. La influencer pegó alrededor del vehículo varias de las mejores fotografías que se tomó junto al empresario a lo largo de estos años. “¿Creen que le guste mi sorpresa?”, escribió la presentadora de 48 años en sus redes sociales, donde compartió el video que se volvió viral.

María Pía festeja 20 años de casada con Samuel Dyer y hace locura de amor

“Señor, mi aniversario es hoy, son 20 años (de casada). Usted se imagina ese aguante”, decía con euforia María Pía a un transeúnte, quien quedó maravillado por la locura de amor de la presentadora.

“¿Se dan cuenta lo jovencita que era? Tenía 28 abriles nada más. ¿Qué locura me estará preparando él? Me muero, me dan ganas de saber”, exclamaba la influencer mientras iba a bordo de la camioneta. Incluso, puso a todo volumen la canción ‘You Are Beautiful’, tema que utilizaron el día de su boda.

“Aún recuerdo cuando yo fleché a mi esposo (fue así, no te piques, Samuel). Y aunque, por falta de tiempo, hemos pospuesto un poco la renovación de votos, hoy celebramos todos estos años juntos. ¡Que viva el amor!”, compartió la exconductora de ‘Mande quien mande’ en sus redes sociales.

María Pía cuenta cómo conoció al empresario Samuel Dyer

En una parte de su video viral, María Pía se animó a contar cómo conoció a su hoy esposo, Samuel Dyer. “Un amigo me lo presentó y lo llevó a mi casa. Pero si quieren que sea sincera, al principio ni me interesó (hay Samuel ni te piques porque así fueron las cosas). Yo lo fleché a Samuel”, expresó la influencer.

Cabe recordar que María Pía y Samuel Dyer se casaron el 14 de enero del 2006 y siempre han mostrado mantener una relación estable. Actualmente, tienen tres hijos, siendo el mayor Samuel Dyer Jr., de 18 años.