Tony Succar dedica emotivo mensaje a su hermano Kenyi previo a delicada cirugía: "Todo saldrá perfecto"

Tony Succar utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a su hermano Kenyi Succar, quien recientemente anunció que se someterá una delicada intervención quirúrgica por un tumor en la tiroides. El reconocido productor musical peruano le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram previo a la operación, donde destacó la fe y el amor filial entre ambos.

"Dios está contigo Kenyi, hoy todo saldrá perfecto en la cirugía y estarás completamente sano, en el nombre de Jesús. Gracias a todos por expresar su cariño y apoyo… los queremos mucho", señaló en el post, el cual mostraba una serie de fotografías de su familia rezando y compartiendo dentro de la iglesia. Su madre Mimi Succar y su padre aparecieron en las imágenes.

Tony Succar expresa apoyo a su hermano Kenyi por cirugía a la tiroides

Como se conoce, en setiembre de este año Kenyi Succar contó que sería sometido a una complicada cirugía debido a que le detectaron la presencia de un tumor maligno en la tiroides. El también músico sostuvo que anteriormente los profesionales de la salud le encontraron un nódulo que, en aquella ocasión, no significaba un riesgo.

Desde entonces, su hermano Tony Succar, junto a su familia, han sido el principal soporte emocional durante todo el proceso; un aspecto que no han dudado en mostrar públicamente. En el sentido mensaje escrito por el ganador del Grammy se evidencia el amor, y sobre todo, la gran unión de ambos.

Tonny Succar deja mensaje a su hermano antes de someterse a una operación. Foto: Instagram (tonysuccar).

"El amor entre hermanos es muy especial. Y especialmente el amor hacia un hermano menor. Uno siempre quiere lo mejor para él. A veces somos un poco duros, cometemos errores, hay altas y bajas, pero siempre el amor y el cariño es infinito, profundo e incondicional", expresó.