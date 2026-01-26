HOYSuscripcion LR Focus

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas, Elio Riera en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Katia Palma vuelve a 'Esto es Guerra' 2026 para conducir junto a Mathías Brivio la nueva temporada

El reality de competencia 'EEG' renueva su conducción para la temporada 2026 y sorprende con el regreso de una figura identificada con el equipo guerrero.

Katia Palma vuelve a Esto es Guerra 2026 para conducir junto a Mathías Brivio la nueva temporada.
Katia Palma vuelve a Esto es Guerra 2026 para conducir junto a Mathías Brivio la nueva temporada. | América TV

'Esto es Guerra' continúa apostando por cambios estratégicos para mantener el interés de su audiencia. En esta nueva etapa, el programa confirmó el regreso de Katia Palma como parte del equipo de conducción, marcando así un giro importante en la dinámica del reality de competencia.

La presencia de la conductora representa un refuerzo clave para la temporada 2026, ya que su trayectoria dentro del formato la vincula directamente con el espíritu competitivo que caracteriza al espacio televisivo.

PUEDES VER: Johanna San Miguel y Katia Palma sorprenden con cómica ‘pelea’ tras reencuentro en América TV: 'Se acabó tu reinado'

lr.pe

Katia Palma se suma a la conducción de 'Esto es Guerra' 2026

La producción del reality dio a conocer que Katia Palma acompañará a Mathías Brivio en la conducción de 'EEG: Desafío 14'. La noticia fue bien recibida por los seguidores del programa, quienes identifican a la presentadora como una figura cercana al equipo guerrero.

Su regreso refuerza la identidad del formato, debido a que la conductora siempre ha demostrado afinidad con el programa, además de contar con experiencia previa en espacios de competencia televisiva. Como se recuerda, durante dos años fue parte de EEG.

'Esto es Guerra' inició su temporada 2026 con anuncios clave

Como se recuerda, 'Esto es Guerra' comenzó oficialmente su programación 2026 el miércoles 21 de enero. Durante esa emisión se presentó a los competidores que continúan en carrera y a quienes dejaron la competencia.

En ese mismo estreno también se reveló quién asumiría la conducción junto a Mathías Brivio, información que generó expectativa entre los seguidores del reality.

PUEDES VER: Melissa Loza protagoniza fuerte pelea con Katia Palma en 'Esto es guerra' en vivo: 'Tienes que aprender de las mejores así como Johanna'

lr.pe

Promoción de intriga mantuvo en expectativa a los seguidores de 'EEG'

Previo al anuncio oficial, la producción lanzó una promoción de intriga a través de sus redes sociales. Este adelanto despertó la curiosidad del público, que siguió de cerca cada publicación en espera de la confirmación.

La estrategia digital logró mantener en vilo a los espectadores hasta que se reveló el nombre de Katia Palma como nueva conductora de la temporada 2026.

