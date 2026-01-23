Israel Dreyfus habló sobre la elección de 'Pepe Lucho' como nuevo de productor de EEG y la incomodidad que le habría generado a Patricio Parodi. | Foto: composición LR/Por no decirlo/IG - Patricio Parodi

Israel Dreyfus se pronunció sobre la reciente designación de “Pepe Lucho” como nuevo productor de 'Esto es guerra', tras la salida de Peter Fajardo, quien decidió apostar por el proyecto digital de María Pía Copello. Desde el punto de vista del exchico reality, este cambio en la producción no solo ha marcado un giro en el rumbo del programa, sino que también habría afectado directamente a Patricio Parodi, uno de los rostros más representativos del espacio, en medio de decisiones que han generado controversia por la continuidad de algunos participantes veteranos.

La crítica de Israel Dreyfus a Patricio Parodi

Luego de oficializarse la llegada de José Luis Peña, el aparente malestar de Patricio Parodi no pasó desapercibido. Según reveló Israel Dreyfus, el exchico reality aseguró que la expareja de Sheyla Rojas no tendría las mejores referencias sobre el flamante productor de Esto es guerra, lo que habría incrementado la incomodidad en el entorno del competidor ante el nuevo rumbo que estaría tomando el reality.

"De repente, él no cumple con los requerimientos del niño consentido, Patricio, porque es la verdad, se le acabó el reinado. Hoy le tiene bronca", dijo Israel Dreyfus con su característico estilo directo en su podcast 'Por no decirlo'.

Asimismo, con la llegada de “Pepe Lucho” a 'Esto es guerra', Israel Dreyfus remarcó que, pese a la amistad que mantiene con Patricio Parodi, ello no le impide hablar con franqueza. En ese sentido, sostuvo que con la nueva designación en la producción se habrían terminado los privilegios y los aparentes caprichos que, según él, beneficiaban al competidor, lo que marcaría un cambio en la dinámica interna del reality.

''No, las cosas como son, Patricio es mi amigo, pero las cosas como son. Él sabe perfectamente que si ''Pepe Lucho'' se queda al mando, se le acaba el reinado, se le acaba el caprichito, el pucherito. Exacto, los requerimientos'', agregó.

La poca participación de Patricio Parodi en los segmentos ''reality'' de 'Esto es guerra'

De manera sorpresiva, Dreyfus se refirió a la escasa participación de Patricio Parodi en los segmentos de Esto es guerra, señalando que, desde hace algún tiempo, ya no está vinculado sentimentalmente con ninguna de las integrantes del programa, uno de los elementos más característicos y recurrentes del espacio televisivo.

''¿Hace cuánto que no hace reality, Patricio? Desde Sheyla Rojas no hace reality. Desde Luciana Fuster, ya. Pasó un montón de tiempo. Estamos hablando de pandemia'', indicó el panelista del podcast 'Por no decirlo'.