Tiktoker Valentino confirma que no va más en 'Esto es Guerra’: “Ya pasé de moda”

Valentino aseguró en un video de TikTok que no tiene el físico de los participantes para continuar en el reality de América Televisión.

Valentino inició su participación en ‘Esto es Guerra’ en octubre del 2025, pero según sus propias declaraciones, no va más en el reality de América TV.
Valentino inició su participación en ‘Esto es Guerra’ en octubre del 2025, pero según sus propias declaraciones, no va más en el reality de América TV. | Foto: composición LR/ TikTok

Valentino es uno de los tiktokers que en poco tiempo se ha ganado el cariño de sus seguidores. Su participación en ‘Esto es Guerra’ fue uno de los sucesos que llamó la atención, puesto que, pese a su gran carisma, pocos pensaron que se convertiría en uno de los ‘guerreritos’

Su participación en el programa de América Televisión estuvo llena de risas; sin embargo, mediante un video de TikTok y fiel a su estilo, Valentino confirmó que ya no participará, puesto que considera que él ya “pasó de moda”.

Valentino se despide de Esto es Guerra

Mediante un clip en la popular red social, el creador de contenido explicó el motivo por el que ya no será parte del reality peruano. “Ya no voy a estar en ‘Esto es Guerra’, gente. ¿Por qué no voy a estar? ¿Saben por qué?, Porque no tengo el físico. Es temporada de verano y yo soy un palo seco a comparación de todos los guapos”, señaló el tiktoker en los primeros segundos de la publicación.

“Además, ya pasé de moda, por eso ya no voy a estar en ‘Esto es Guerra’”, señaló el popular ‘Tumba la fiesta’. Como era de esperarse, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente sus seguidores le respondieron.

“Matricúlate en el gimnasio, sacas cuerpo. Estás en forma Valentino, abrazos”, escribió un usuario. “Me haces reír, Valentino”, “Para la segunda temporada, Valentino”, escribieron los fans del joven tiktoner

¿Quién es realmente el tiktoker Valentino?

Valentino es un joven tiktoker de 19 años procedente de Ventanilla, que ha logrado un gran reconocimiento en las redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a su popular frase "Tumba la fiesta".

Su contenido humorístico y fresco ha conectado de manera efectiva con el público joven, lo que le ha valido una creciente popularidad. Además de TikTok, Valentino ha expandido su presencia a plataformas como YouTube, donde comparte videos entretenidos que resaltan su carisma y sentido del humor, atrayendo a una audiencia cada vez más amplia y leal.

