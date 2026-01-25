A casi un mes del atentado con explosivos del que fueron víctimas los integrantes de Carlos Miguel y Orquesta, su líder confesó que desde el 1 de enero vive con temor, debido a que los escenarios se han convertido en espacios de alto riesgo para los artistas nacionales. El cantante, hijo de Carlos Morales, fundador del Grupo Guinda, detalló que dos músicos de la agrupación resultaron heridos durante el ataque armado.

Mientras la primera guitarrista ya se encuentra fuera de peligro y recuperándose junto a su familia, el trombonista de nacionalidad venezolana, de 39 años, quien se había incorporado recientemente a la agrupación, continúa en observación médica debido a la gravedad de sus lesiones. “La bala le dañó cinco órganos”, reveló ‘El Luis Miguel de la cumbia’, quien precisó que el músico permanece delicado y con secuelas producto del impacto.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Carlos Miguel revela detalles del atentado durante fiesta de Año Nuevo

En declaraciones a ‘El Reventonazo de la Chola’, Carlos Miguel contó que se encontraba sobre el escenario al momento del atentado, un episodio que le ha dejado secuelas emocionales y un profundo temor por la seguridad de su esposa e hijos. “Decirte que no tengo miedo sería mentir. Ahora primero está mi gente, mi orquesta, el cuidado de ellos", señaló el cantante de 41 años, quien destacó que, desde el primer momento, ha velado por la atención y recuperación de sus músicos.

Asimismo, recordó el sacrificio que implicó iniciar su propio proyecto musical en 2022, tras permanecer durante 29 años como voz principal del Grupo Guinda, decisión que - según dijo - hoy asume con mayor responsabilidad frente a la inseguridad que enfrentan los artistas.

Atacan a balazos a la agrupación Carlos Miguel y Orquesta

El atentado ocurrió la noche del jueves 1 de enero, mientras Carlos Miguel y Orquesta ofrecía un concierto de cumbia a la altura de la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en la zona de La Flor, distrito de Carabayllo. Durante la balacera, dos integrantes de la agrupación resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, en la zona de Collique, donde permanecieron bajo atención médica especializada.

A través de un comunicado, la agrupación lamentó profundamente el violento ataque y condenó el acto criminal. "Condenamos enérgicamente este atentado que nunca debió ocurrir. Lamentablemente, orquestas como la nuestra han sido expuestas durante mucho tiempo a situaciones de inseguridad, sin que las autoridades competentes hayan encontrado una solución efectiva", señaló el pronunciamiento oficial.