Los músicos tienen la obligación de innovar, buscar nuevas formas de captar la atención de sus fans y evolucionar no solo en su sonido, sino también en la manera en que se presentan sobre el escenario. Esa premisa la ha entendido muy bien We The Lion, banda peruana que en el último año ha dejado en claro que ya no concibe sus shows únicamente como conciertos, sino como universos que se construyen antes, durante y después de subirse a la tarima.

Propuestas como 'WTL: 360 Experience', 'WTL: Symphonic', 'WTL: Family Day' y 'WTL: Christmas Special' - que se presentará el próximo 22 de diciembre - refleja este cambio. "Hemos pasado de hacer un show típico a hacer un espectáculo armado con músicos sinfónicos, actores y un guion”, explica Alonso Briceño, líder de la banda de indie folk, convencido de que el público actual busca algo más que solo escuchar canciones en vivo.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Músico peruano Gaddafi Núñez lanza canción en homenaje a Nicomedes Santa Cruz

De los conciertos a los universos conceptuales

En entrevista para La República, Alonso Briceño reveló que la idea de construir universos conceptuales nació al notar que el público de We The Lion no es homogéneo. “Sabemos que nuestro público no son solo adultos, también hay niños y personas mayores. Lo que queríamos hacer era darle un poco a cada uno", señaló. En esa línea, añadió: "Nos hemos dado cuenta de que podemos ofrecer mucho más que música, que, digamos, es lo principal, pero también podemos hacer que nuestros fans tengan un poco más de experiencias”.

El cantante confesó que este giro creativo tiene un origen personal. Desde que se convirtió en padre, su manera de mirar los espectáculos culturales cambió por completo. “Tengo dos hijos y muchas veces salía con ellos y sentía que (los shows) eran muy cortitos o que salía sin haber ganado nada como usuario”, relató. Esta vivencia lo llevó a cuestionar el formato tradicional de los conciertos. “¿Por qué no presentamos algo que toda la familia pueda disfrutar?", se preguntó. Así nacieron los universos de We The Lion.

Un público que creció con la banda

Tras la pandemia, la banda notó que su público cambió a uno multigeneracional. “Muchos padres se acercan a decirme: ‘Mi hijo solo escucha We The Lion’, y yo les agradezco”, confiesa Alonso Briceño. “Nuestro contenido es positivo. Felizmente no me resulta ajeno, porque yo soy una persona positiva, un padre muy cariñoso, muy querendón. Entonces entiendo que mi discurso tiene que estar dirigido a un público familiar”, explica.

En ese sentido, el vocalista reconoce que les resulta natural conectar con los más pequeños. “Nos viene bien, la verdad, que a los niños les encante nuestra música. Yo encantado, porque ya tenemos fans para futuras generaciones”, dice entre risas.

Ese mismo enfoque se verá reflejado en la propuesta 'WTL: Christmas Special', un nuevo universo donde el personaje principal es Amarillo, interpretado por Gustavo Maye. Esta singular figura encarna el rechazo, la esperanza y la necesidad de querer formar parte de un grupo.

“El deseo de pertenecer es profundamente humano. Lo sientes con los amigos, con la familia. Por eso es importante desarrollar inteligencia emocional: entender cómo son las cosas, reconocer que no todo tiene la misma importancia y aprender a valorarte, a quererte”, señala Briceño, subrayando que esos son los valores que buscan transmitir, especialmente a los niños.

WTL: Christmas Special, un cierre pensado para compartir en familia

Luego de un año fructífero, We The Lion se prepara para cerrar el 2025 con el Christmas Especial, un universo navideño teatralizado que la banda ha construido de manera minuciosa y que presentará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Municipal de Surco. Durante el espectáculo, interpretarán clásicos como 'Jingle bells', 'Silent night' y 'All I want for christmas is you'.

Además, junto a un ensamble sinfónico, tocarán por primera vez en vivo sus canciones originales con temática navideñas, piezas que se alejan del enfoque superficial de la fecha, pero con un sonido nostálgico. El show contará con la participación de Gustavo Mayer y Nicolás Fantinato, así como los artistas invitados Nicole Favre, Greccia, Samir y Pleito.

Finalmente, Alonso Briceño, siguiendo el hilo de la Navidad, reflexionó sobre We The Lion como si fuera un cuento. “Las primeras páginas hablarían de un niño ilusionado, con muchos sueños y algunas herramientas”, comenta. Con el tiempo, ese niño ha ido cumpliendo sus sueños. “Para mí es un libro que aún estoy escribiendo: estoy a la mitad, ya sé lo que quiero y cómo conseguirlo", concluyó, convencido de que la historia de la banda apunta a un final feliz en el que todavía se encuentra en el desenlace.