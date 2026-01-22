HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

La actriz cómica Katy Prado habló del monto propuesto para la manutención de su pequeña y se mostró indignada.


Katy Prado molesta con 'Chikiplum' por monto de la pensión de alimentos de su hija.
Katy Prado molesta con ‘Chikiplum’ por monto de la pensión de alimentos de su hija. | Fotocomposición LR / Google

Enfrentados. La controversia entre Katy Prado y José Luis Ríos, conocido como ‘Chikiplum’, salió a la luz tras el desacuerdo por la pensión de alimentos de su hija, quien tiene cinco años. La actriz expresó su indignación al señalar que el cómico solo estaría dispuesto a entregar 600 soles mensuales para cubrir los gastos de la menor.

Según explicó, la situación la llevó a pronunciarse debido a que considera insuficiente el monto planteado. Para Prado, la propuesta no responde a las necesidades básicas de una niña en etapa de crecimiento.

Katy Prado se enfrenta con 'Chikiplum' por la pensión de alimentos de su hija

En ese mismo sentido, la actriz fue clara al detallar la situación que enfrenta con el padre de su pequeña. “El personaje público y muy querido por la televisión peruana y las redes sociales me quiere dar 600 soles mensuales para los gastos de mi hija”, aseveró para Trome.

En esa misma línea, sostuvo que dicha suma no alcanza para cubrir alimentación, salud ni otros requerimientos propios de una menor de cinco años, por lo que decidió no aceptar la propuesta inicial.

Katy Prado indignada por el monto que quiere pasar 'Chikiplum' para los gastos de su hija

Prado no ocultó su molestia y dejó en claro su postura frente al proceso legal que continúa en curso. “Eso es injusto, preferiría que no me dé nada. El proceso aún no ha terminado, así que vamos a ver qué dice la justicia porque con ese monto no se puede mantener a una niña de 5 años. Todo se lo dejo a Dios”.

La actriz remarcó que será el Poder Judicial quien determine el monto final de la pensión, mientras ella espera una resolución que garantice el bienestar de su hija.

