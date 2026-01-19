HOYSuscripcion LR Focus

Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

Santiago Suárez reveló cómo la denuncia en su contra lo llevó a la depresión y a perder amigos. Sin embargo, el actor agradeció el apoyo de su expareja, Raysa Ortiz, y su familia en los momentos difíciles.

Santiago Suárez, actor peruano, enfrenta serias acusaciones de violencia sexual que han afectado drásticamente su carrera y estabilidad económica.
Santiago Suárez, actor peruano, enfrenta serias acusaciones de violencia sexual que han afectado drásticamente su carrera y estabilidad económica.

Santiago Suárez pasó de tener una carrera brillante en la actuación a estar en el ojo de la tormenta debido a la denuncia de una ciudadana estadounidense, quien acusó al actor de haberla violentado sexualmente. Tras darse a conocer la terrible noticia, el artista peruano se quedó sin trabajo en la televisión, por lo que se vio obligado a vender su carro y alquilar su departamento para subsistir. Si bien perdió amigos, quien estuvo a su lado fue Raysa Ortiz, su expareja, y la familia de la actriz.

En una reciente entrevista con ‘Día D’, Santiago Suárez se mostró conmovido por todo lo que tuvo que vivir tras darse a conocer la denuncia de la extranjera. Además de revelar que estuvo sumido en la depresión porque muchos le dieron la espalda, el actor se mostró agradecido por todo lo que Raysa Ortiz y su familia hicieron por él.

Santiago Suárez fue acogido por la familia de Rayza Ortiz

Santiago Suárez, quien fue retirado de ‘Domingos de fiesta’ por la delicada acusación, contó que muchas puertas se le cerraron y que desaparecieron las muestras de aprecio del público; su expareja, la actriz Raiza Ortiz, junto a su madre y su hermana gemela, Sirena Ortiz, se convirtieron en su único salvavidas cuando el mundo le daba la espalda. “Ellas fueron las que me levantaron de la cama”, expresó el actor para el programa dominical de ATV.

Asimismo, Suárez reveló que un día, Rayza se comunicó con él y le dijo que, como ella se estaba yendo a México a grabar una serie para Telemundo, iba a quedar libre un cuarto en su casa para que él viva. Por lo que le aconsejó que alquile su departamento y de esa manera tener un ingreso fijo. 

Santiago Suárez y su lucha por salir adelante

Tras meses de sufrimiento y depresión, el exconductor de ‘Domingos de fiesta’ manifestó que no quería hacer nada y que dormía todo el día. Sin embargo, su exsuegra lo animó a levantarse y hasta lo hizo trabajar.

“Yo todo el día dormía y su mamá literalmente me levantaba de la cama. ¿Cómo me habrá visto un día que me mandó a la barbería? (Le dijo) ‘Ya, ándate, quítate la barba, córtate el cabello’. Y me puso a chambear. Llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, hacer panetones, hacer chocotejas, hacer alfajores. O sea, es un momento que lo recuerdo con mucho cariño”, dijo con una sonrisa entre los labios.

