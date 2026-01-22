Carlos Ramón Solano, recordado por dar vida al carismático wachimán Félix Panduro en la exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al compartir un hito personal que marca una década de disciplina y constancia. El actor reveló el pasado 19 de enero que cumplió diez años sin consumir alcohol, una decisión que ha sido parte fundamental de su vida en los últimos tiempos.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde relató que celebró esta fecha especial de una manera simbólica: levantando un vaso en un bar al que solía acudir cuando bebía alcohol. La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes lo felicitaron por su perseverancia y destacaron que su ejemplo puede inspirar a otros a mantener hábitos más saludables.

Carlos Ramón Solano, 'El Félix', comparte con orgullo que hace 10 años no bebe alcohol

"Hoy cumplo 10 años sin tomar ni una gota de alcohol y, para celebrarlo, vine al bar", escribió Carlos Ramón Solano al inicio de su mensaje. El actor, reconocido como una de las figuras más queridas de 'Al fondo hay sitio' desde el estreno de la serie peruana en América TV en 2009, inmediatamente generó reacciones positivas entre sus seguidores, llegando a acumular más de 14.000 'me gusta' en su publicación en Instagram.

A sus 52 años, Solano aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los cambios que ha observado en la cultura del consumo. Recordó que, cuando aún bebía en ese mismo bar, apenas se ofrecían dos o tres cócteles libres de alcohol en la carta. Hoy, según destacó, encontró alrededor de dieciséis opciones, lo que interpreta como una señal de que cada vez más personas optan por reducir o evitar este componente. "El mundo entero ha seguido mis pasos, estoy orgulloso de mí", expresó con satisfacción.

El actor Carlos Ramón Solano revela que no consume alcohol desde hace 10 años. Foto: Instagram el_solano

Actor Carlos Ramón Solano aclara que no celebró bebiendo alcohol

En esa línea, la fotografía de Carlos Ramón Solano levantando con entusiasmo su vaso generó rumores sobre una posible ruptura de su hazaña de diez años sin beber alcohol. Sin embargo, el intérprete de Félix Panduro descartó de inmediato esa interpretación y aclaró que se trataba de una bebida libre de este componente. "Trago sin alcohol estoy diciendo", respondió a un usuario que lo cuestionó en redes sociales, dejando en claro que su celebración no implicó romper el compromiso asumido hace una década.

Más allá de la polémica, la publicación estuvo marcada por mensajes de felicitación. Los seguidores destacaron la constancia del artista y se sumaron a la celebración con palabras de aliento. También lo hicieron varios compañeros y exintegrantes de 'Al fondo hay sitio', quienes compartieron saludos cargados de emoción. Entre ellos figuran Tatiana Astengo (Reina Pachas), Yvonne Fraysinett (Francesca Maldini), Joaquín de Orbegoso (Michael 'El Gringo Mike' Miller), Alejandro Villagómez (Gaspar Goyeneche) y Joaquín Iza (Javier 'Happy' Alegría).