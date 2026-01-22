HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Espectáculos

Carlos Ramón Solano, Félix en 'Al fondo hay sitio', revela que pasó 10 años sin tomar alcohol y lo celebra en un bar: "Orgulloso de mí"

Con vaso en mano, Carlos Ramón Solano festejó al cumplir una década sin beber bebidas alcohólicas. Sus compañeros de 'Al fondo hay sitio' y exactores de la serie no dudaron en felicitarlo por su hazaña.

El actor Carlos Ramón Solano interpreta a Félix en 'Al fondo hay sitio' desde 2009.
El actor Carlos Ramón Solano interpreta a Félix en 'Al fondo hay sitio' desde 2009. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

Carlos Ramón Solano, recordado por dar vida al carismático wachimán Félix Panduro en la exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al compartir un hito personal que marca una década de disciplina y constancia. El actor reveló el pasado 19 de enero que cumplió diez años sin consumir alcohol, una decisión que ha sido parte fundamental de su vida en los últimos tiempos.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde relató que celebró esta fecha especial de una manera simbólica: levantando un vaso en un bar al que solía acudir cuando bebía alcohol. La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes lo felicitaron por su perseverancia y destacaron que su ejemplo puede inspirar a otros a mantener hábitos más saludables.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': 'Dejen de hablar hu*****s'

lr.pe

Carlos Ramón Solano, 'El Félix', comparte con orgullo que hace 10 años no bebe alcohol

"Hoy cumplo 10 años sin tomar ni una gota de alcohol y, para celebrarlo, vine al bar", escribió Carlos Ramón Solano al inicio de su mensaje. El actor, reconocido como una de las figuras más queridas de 'Al fondo hay sitio' desde el estreno de la serie peruana en América TV en 2009, inmediatamente generó reacciones positivas entre sus seguidores, llegando a acumular más de 14.000 'me gusta' en su publicación en Instagram.

A sus 52 años, Solano aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los cambios que ha observado en la cultura del consumo. Recordó que, cuando aún bebía en ese mismo bar, apenas se ofrecían dos o tres cócteles libres de alcohol en la carta. Hoy, según destacó, encontró alrededor de dieciséis opciones, lo que interpreta como una señal de que cada vez más personas optan por reducir o evitar este componente. "El mundo entero ha seguido mis pasos, estoy orgulloso de mí", expresó con satisfacción.

El actor Carlos Ramón Solano revela que no consume alcohol desde hace 10 años. Foto: Instagram el_solano

El actor Carlos Ramón Solano revela que no consume alcohol desde hace 10 años. Foto: Instagram el_solano

PUEDES VER: Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: 'Esto es solo un hasta luego'

lr.pe

Actor Carlos Ramón Solano aclara que no celebró bebiendo alcohol

En esa línea, la fotografía de Carlos Ramón Solano levantando con entusiasmo su vaso generó rumores sobre una posible ruptura de su hazaña de diez años sin beber alcohol. Sin embargo, el intérprete de Félix Panduro descartó de inmediato esa interpretación y aclaró que se trataba de una bebida libre de este componente. "Trago sin alcohol estoy diciendo", respondió a un usuario que lo cuestionó en redes sociales, dejando en claro que su celebración no implicó romper el compromiso asumido hace una década.

Más allá de la polémica, la publicación estuvo marcada por mensajes de felicitación. Los seguidores destacaron la constancia del artista y se sumaron a la celebración con palabras de aliento. También lo hicieron varios compañeros y exintegrantes de 'Al fondo hay sitio', quienes compartieron saludos cargados de emoción. Entre ellos figuran Tatiana Astengo (Reina Pachas), Yvonne Fraysinett (Francesca Maldini), Joaquín de Orbegoso (Michael 'El Gringo Mike' Miller), Alejandro Villagómez (Gaspar Goyeneche) y Joaquín Iza (Javier 'Happy' Alegría).

Figuras de 'Al fondo hay sitio' celebran hazaña personal del actor Carlos Ramón Solano. Foto: captura Instagram

Figuras de 'Al fondo hay sitio' celebran hazaña personal del actor Carlos Ramón Solano. Foto: captura Instagram

Notas relacionadas
Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: "Esto es solo un hasta luego"

Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: "Esto es solo un hasta luego"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar hu*****s"

Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar hu*****s"

LEER MÁS
Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

LEER MÁS
Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

LEER MÁS
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo: "Está fuera de contexto"

Espectáculos

'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025