Bryan Torres volvió a los escenarios tras agredir a Samahara Lobatón. | Composición LR / Google/ Amor y fuego

Bryan Torres continúa en el ojo público tras la filtración del video en que agrede físicamente a Samahara Lobatón. El incidente provocó indignación entre internautas y seguidores. Sin embargo, el salsero regresó a los escenarios con la orquesta ‘Barrio Fino’, esto generó críticas por su aparente indiferencia.

Durante uno de los eventos, un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ aprovechó para interrogarlo sobre sus acciones, aunque Torres permaneció en silencio y evitó responder directamente. La escena fue captada por las cámaras, evidenciando la tensión que rodea al artista.

Reportero de ‘Amor y Fuego’ indaga a Bryan Torres por agresión contra Samahara

El conductor del espacio lanzó preguntas directas a Torres: “¿Sabes que por estas imágenes te puedes ir preso? ¿Esto es el amor que le das? ¿Meterle golpes? ¿Por qué la golpeaste de esa manera? La quisiste matar”. Ante el cuestionamiento, el salsero se limitó a limpiarse el rostro con un papel higiénico mientras su seguridad lo alejaba de la prensa.

La confrontación marca la primera aparición pública de Bryan Torres tras permanecer en la clandestinidad luego de que Melissa Klug presentara una denuncia por intento de feminicidio. Su regreso a los escenarios generó repudio entre el público, que lo calificó como “agresor” y “pegalón”.

Melissa Klug alerta sobre posible fuga de Bryan Torres

Melissa Klug se pronunció en vivo el 16 de enero, mostrando preocupación por la seguridad de su hija Samahara Lobatón. La empresaria aseguró haber recibido información de personas cercanas sobre la intención de Bryan Torres de abandonar Perú para evadir la justicia.

“Yo tengo también personas que me dicen: ‘Se va a escapar del país’, ‘Se va a ir del país’, ‘Están tratando de llevárselo’“, señaló Klug. La advertencia refuerza la tensión mediática en torno al salsero y la atención que mantiene el caso en redes sociales y medios.