HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Cuentos chinos, chifas y Rospigliosi | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Reportero cuestiona a Bryan Torres tras volver a los escenarios luego de agredir a Samahara Lobatón: “¿Sabes que puedes ir preso?”

El salsero Bryan Torres reapareció en público tras agredir a Samahara Lobatón. Un reportero lo encaró sobre las consecuencias legales de sus actos.

Bryan Torres volvió a los escenarios tras agredir a Samahara Lobatón.
Bryan Torres volvió a los escenarios tras agredir a Samahara Lobatón. | Composición LR / Google/ Amor y fuego

Bryan Torres continúa en el ojo público tras la filtración del video en que agrede físicamente a Samahara Lobatón. El incidente provocó indignación entre internautas y seguidores. Sin embargo, el salsero regresó a los escenarios con la orquesta ‘Barrio Fino’, esto generó críticas por su aparente indiferencia.

Durante uno de los eventos, un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ aprovechó para interrogarlo sobre sus acciones, aunque Torres permaneció en silencio y evitó responder directamente. La escena fue captada por las cámaras, evidenciando la tensión que rodea al artista.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Klug dedica sentido mensaje a Samahara Lobatón y le pide reflexionar tras ser víctima de agresión: 'No está sola'

lr.pe

Reportero de ‘Amor y Fuego’ indaga a Bryan Torres por agresión contra Samahara

El conductor del espacio lanzó preguntas directas a Torres: “¿Sabes que por estas imágenes te puedes ir preso? ¿Esto es el amor que le das? ¿Meterle golpes? ¿Por qué la golpeaste de esa manera? La quisiste matar”. Ante el cuestionamiento, el salsero se limitó a limpiarse el rostro con un papel higiénico mientras su seguridad lo alejaba de la prensa.

La confrontación marca la primera aparición pública de Bryan Torres tras permanecer en la clandestinidad luego de que Melissa Klug presentara una denuncia por intento de feminicidio. Su regreso a los escenarios generó repudio entre el público, que lo calificó como “agresor” y “pegalón”.

PUEDES VER: Melissa Klug asegura que Bryan Torres busca enfrentar a Samahara Lobatón en su contra: 'Es lo que pretende'

lr.pe

Melissa Klug alerta sobre posible fuga de Bryan Torres

Melissa Klug se pronunció en vivo el 16 de enero, mostrando preocupación por la seguridad de su hija Samahara Lobatón. La empresaria aseguró haber recibido información de personas cercanas sobre la intención de Bryan Torres de abandonar Perú para evadir la justicia.

“Yo tengo también personas que me dicen: ‘Se va a escapar del país’, ‘Se va a ir del país’, ‘Están tratando de llevárselo’“, señaló Klug. La advertencia refuerza la tensión mediática en torno al salsero y la atención que mantiene el caso en redes sociales y medios.

Notas relacionadas
Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

LEER MÁS
Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

LEER MÁS
Melissa Klug dedica sentido mensaje a Samahara Lobatón y le pide reflexionar tras ser víctima de agresión: “No está sola”

Melissa Klug dedica sentido mensaje a Samahara Lobatón y le pide reflexionar tras ser víctima de agresión: “No está sola”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

LEER MÁS
Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

LEER MÁS
Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra estudiante que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: “Qué rabia tengo”

Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra estudiante que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: “Qué rabia tengo”

LEER MÁS
Melissa Klug solicita a las autoridades que actúen de oficio y detengan a Bryan Torres tras video de agresión contra Samahara Lobatón: Él la pone en mi contra

Melissa Klug solicita a las autoridades que actúen de oficio y detengan a Bryan Torres tras video de agresión contra Samahara Lobatón: Él la pone en mi contra

LEER MÁS
Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

LEER MÁS
Vania Bludau confiesa que tuvo la ilusión de bailar con Bad Bunny en ‘La Casita’: “Será para la próxima”

Vania Bludau confiesa que tuvo la ilusión de bailar con Bad Bunny en ‘La Casita’: “Será para la próxima”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Espectáculos

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta en Trujillo: “Se sintió la explosión fuertísima”

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado en Trujillo: Que el Gobierno tome acciones inmediatas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025