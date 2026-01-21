La situación de Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la atención. En redes sociales, una popular creadora de contenido difundió chats atribuidos a la joven influencer, en los que se refiere a su madre, la empresaria Melissa Klug, justo en medio de la denuncia que esta última presentó contra Bryan Torres por "feminicidio en grado de tentativa".

En dichos mensajes, Lobatón cuestiona a Klug —conocida popularmente como la 'Blanca de Chucuito'— y deja entrever que no tendría un interés genuino en ella ni en sus pequeños. Recordamos que, el lunes 12 de enero, Melissa denunció al cantante luego de conocer que agredió a Samahara, fruto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón.

Difunden chats atribuidos a Samahara Lobatón en los que habla de su madre, Melissa Klug

Los chats salieron a la luz en TikTok a través de la creadora de contenido Karla Álvarez 'La Mana', quien los difundió tras recibirlos por interno de una seguidora. Los mensajes son atribuidos a una conversación entre Samahara Lobatón y dicha usuaria, que inicialmente le manifestó a la influencer sus dudas sobre sus recientes movimientos en redes sociales y mencionó el respaldo de Klug. Lo que no imaginaba era la respuesta de Lobatón, quien lanzó comentarios sobre su madre.

"Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive su mundo, no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor", se lee en la reacción de Samahara.

"No me ahogo en un vaso con agua": Samahara Lobatón habla tras la agresión de Bryan Torres

En esa línea, la personalidad de internet, quien tiene tres hijos, los dos últimos de Bryan Torres, defendió su rol como progenitora y aseguró que tanto ella como sus pequeños están bien. "Yo soy una gran madre para mis hijos. No están pasando absolutamente nada y así seguirá siendo. Yo no me ahogo en un vaso con agua; yo salgo adelante por mis hijos", continuó.

Estos chats contrastan con recientes declaraciones de Melissa Klug, quien contó en televisión el 14 de enero que Samahara y sus pequeños se encontraban bajo su resguardo. La empresaria también aseguró que la influencer no quería denunciar por agresión a Bryan Torres, pero que estaba dispuesta a buscar ayuda profesional y a alejarse del cantante.