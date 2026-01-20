La influencer Samahara Lobatón vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por una controvertida decisión: poner en venta su cuenta de Instagram por S/13.000 y su perfil de TikTok por S/3.000 soles menos. Esta medida fue revelada en el programa 'Amor y fuego', que expuso una de las historias que colgó la hija de Melissa Klug en las últimas horas.

La polémica se da en medio de un contexto delicado para Samahara Lobatón, quien recientemente fue protagonista de un video en el que aparece siendo agredida por su expareja Bryan Torres. Pese a las imágenes difundidas, la joven decidió no presentar una denuncia formal, lo cual también ha generado opiniones divididas en redes.

Samahara Lobatón vende sus cuentas de Instagram y TikTok en miles de soles

Según lo comentado en 'Amor y fuego', Samahara Lobatón ofreció su cuenta de Instagram por la suma de 13 mil soles, un monto que llamó la atención por tratarse de un perfil vinculado directamente a su imagen pública. La joven, con una comunidad considerable de seguidores, habría buscado compradores interesados en administrar sus redes, sin que ella continúe generando contenido.

"Solo gente realmente interesada", remarcó Samahara, quien también precisó la cantidad de seguidores que tiene tanto su cuenta de Instagram como de TikTok: 78 mil y 83 mil, respectivamente. Esto desencadenó un fuerte reclamo por parte de los conductores del programa de espectáculos de Willax.

Gigi Mitre fue clara en su postura sobre esta transacción: “La gente te sigue a ti y, ¿tú les sacas la vuelta? Porque ya no serás tú la que publica, sino otra persona. Eso es raro”, sostuvo, cuestionando el valor real que tendría una cuenta sin su dueña original detrás. Rodrigo González añadió que estas acciones son una forma de despersonalizar el vínculo entre el influencer y sus seguidores, algo que podría interpretarse como una falta de respeto hacia su audiencia.

Rodrigo González y Gigi Mitre estallan contra Samahara Lobatón

Durante la transmisión del programa del martes 20 de enero, Rodrigo y Gigi no dudaron en recordar otras controversias protagonizadas por Samahara Lobatón. El conductor mencionó un episodio anterior donde la influencer fue cuestionada por ofrecer cachorros a través de sus redes sociales: “Ella publicaba las fotos y decía ‘escríbanme por interno’”, relató Rodrigo, refiriéndose a prácticas pasadas de la influencer que también generaron críticas.

Gigi fue más allá, apuntando contra la preparación académica de Samahara. “Eso pasa cuando no se estudia nada. ¿O sí ha estudiado? Porque sus hermanas sí. ¿Te acuerdas que vino y dijo que se iba a Estados Unidos a estudiar educación?”, comentó en tono irónico la conductora de espectáculos.