Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Diego Rodríguez, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizará serie de ViX junto a reconocida figura del espectáculo

El exchico reality forma parte del elenco de la nueva microserie de ViX y, en la ficción, hará pareja con la actriz Alexa Archundia, reconocida por su papel en 'El señor de los cielos'.


Diego Rodríguez en su debut actoral Foto: Composición LR
Diego Rodríguez en su debut actoral Foto: Composición LR | Instagram

Diego Rodríguez sigue cosechando éxitos en el extranjero. Tras ser elegido entre los 100 rostros más bellos del mundo, ranking que elabora anualmente TC Candler, el exintegrante de Esto es guerra asumirá su primer protagónico actoral en la plataforma de streaming ViX Micro con la serie 'Acábame'.

La micro serie, cuyo estreno está programada para el próximo 30 de enero, el modelo peruano compartirá roles estelares con la reconocida figura del entretenimiento Alexa Archundia. De este modo, el trujillano da un paso decisivo en su carrera artística al incursionar en la actuación con esta nueva producción dirigida por Alexis Núñez.

Diego Rodríguez en su debut actoral

Diego Rodríguez en su debut actoral

¿Qué personaje interpretará Diego Rodríguez?

En 'Acábame', Diego Rodríguez interpreta a Sebastián Silva, un joven y atractivo arquitecto que viaja a México con la intención de que su padre biológico, Aníbal Villamar, lo reconozca legalmente como su hijo. No obstante, su llegada desencadena una serie de conflictos y humillaciones.

Cabe señalar que el nombre de Rodríguez no resulta ajeno al público mexicano, pues es ampliamente conocido por su relación con la influencer Tammy Parra. Además, el modelo cuenta actualmente con más de 1.7 millones de seguidores en redes sociales, quienes siguen de cerca cada uno de sus logros profesionales.

¿Cuál es la trama de 'Acábame'?

'Acábame', la nueva serie original de ViX Micro, aborda temas como el poder, la ambición y el deseo prohibido dentro de una de las familias más influyentes de México. La historia sigue a Sebastián Silva, quien se ve inmerso en un entorno hostil mientras lucha por el reconocimiento de su padre y enfrenta el constante desprecio de su hermano.

En medio de este escenario, Sebastián conoce a Casandra Fortuna (Alexa Archundia), la prometida de su hermano Gonzalo, dando inicio a una relación cargada de tensión, seducción y disputas de poder que amenaza con destruir a todos los involucrados.

¿Cuándo y dónde ver 'Acábame'?

La microserie Acábame se estrenará el viernes 30 de enero a través de la plataforma ViX Micro. Cada episodio tendrá una duración aproximada de dos minutos y estará disponible sin costo adicional para los usuarios del servicio.

