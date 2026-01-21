La cantante Leslie Shaw compartió un peculiar mensaje en el que defiende a su novio, el cantante cubano ‘El Prefe’, en medio de la denuncia por presunta agresión física presentada por César BK. El pronunciamiento se dio luego de que el artista peruano asegurara que fue golpeado por la pareja de la popular ‘Gringa de la cumbia’ y que además recibió insultos por parte de la intérprete de 'La faldita'.

A través de su cuenta de TikTok, Leslie Shaw publicó un video grabado en el mismo lugar donde coincidió con César BK durante un trabajo para una radio local. En la descripción, la cantante escribió: “¡Yo haciendo TikToks mientras mi novio me defiende de un payaso! Atentos hoy en la noche en mi canal de YouTube tengo algo para ustedes”.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Leslie Shaw publicó curioso mensaje tras denuncia de agresión de César BK a su novio

Además del video, la cantante de 36 años utilizó sus historias de Instagram para compartir una publicación que habría sido una indirecta a César BK. “Yo nunca he tenido problemas con personas exitosas, siempre es con frustrados, gente sin nada, sin familia estable, hipócritas, borrachos, conformistas, mantenidos y con un asco de mentalidad”, se leía en la historia difundida por la cantante.

Estas publicaciones se dieron luego de que César BK denunciara públicamente haber sido víctima de una agresión física por parte de ‘El Prefe’, señalando que el hecho ocurrió de manera inesperada. Según su testimonio, el novio de Leslie Shaw se le acercó y le dijo: “Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, ¿no?”. Tras pedirle que se retire, el cantante aseguró que recibió un golpe directo en el rostro.

¿Por qué Leslie Shaw y César BK se pelearon?

En una entrevista reciente, César BK explicó que desconoce con exactitud el motivo de la agresión y descartó que se trate de un conflicto personal. El cantante no está seguro si el altercado habría sido originado por declaraciones pasadas, en las que aseguró que Leslie Shaw habría intentado cobrarle una suma elevada de dinero por una colaboración musical.

“La verdad, ni sé. De ahí se dijo que ella se había copiado de una canción mía y se la agarró conmigo. Yo no le hice nada a ese brother y los problemas con ella eran únicamente de lo musical”, sostuvo el artista. Sin embargo, César BK fue enfático en señalar que jamás atentaría contra la vida de nadie y calificó lo ocurrido como un hecho grave. “Jamás haría algo para atentar contra su vida por más que me caiga tan mal como me cae. Lo que ha sucedido fue un acto de vandalismo, ya no somos niños para andar con esas tonteras”, concluyó.