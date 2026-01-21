HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨JOSÉ JERÍ: YA HAY DOS MOCIONES DE CENSURA | Las 10 del día por La República

Espectáculos

Leslie Shaw respalda a su pareja 'El Prefe' tras denuncia de agresión de César BK: “Mi novio me defiende”

La popular 'Barbie de la cumbia' se habría burlado de la polémica denuncia de César BK, quien aseguró que el novio de la cantante lo agredió físicamente.

César BK acuso a Leslie Shaw de haberle insultado. Foto: composición LR/difusión
César BK acuso a Leslie Shaw de haberle insultado. Foto: composición LR/difusión

La cantante Leslie Shaw compartió un peculiar mensaje en el que defiende a su novio, el cantante cubano ‘El Prefe’, en medio de la denuncia por presunta agresión física presentada por César BK. El pronunciamiento se dio luego de que el artista peruano asegurara que fue golpeado por la pareja de la popular ‘Gringa de la cumbia’ y que además recibió insultos por parte de la intérprete de 'La faldita'.

A través de su cuenta de TikTok, Leslie Shaw publicó un video grabado en el mismo lugar donde coincidió con César BK durante un trabajo para una radio local. En la descripción, la cantante escribió: “¡Yo haciendo TikToks mientras mi novio me defiende de un payaso! Atentos hoy en la noche en mi canal de YouTube tengo algo para ustedes”.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Leslie Shaw comparte el especial detalle de bienvenida que preparó a su novio 'El Prefe': 'Para mi amor'

lr.pe

Leslie Shaw publicó curioso mensaje tras denuncia de agresión de César BK a su novio

Además del video, la cantante de 36 años utilizó sus historias de Instagram para compartir una publicación que habría sido una indirecta a César BK. “Yo nunca he tenido problemas con personas exitosas, siempre es con frustrados, gente sin nada, sin familia estable, hipócritas, borrachos, conformistas, mantenidos y con un asco de mentalidad”, se leía en la historia difundida por la cantante.

Estas publicaciones se dieron luego de que César BK denunciara públicamente haber sido víctima de una agresión física por parte de ‘El Prefe’, señalando que el hecho ocurrió de manera inesperada. Según su testimonio, el novio de Leslie Shaw se le acercó y le dijo: “Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, ¿no?”. Tras pedirle que se retire, el cantante aseguró que recibió un golpe directo en el rostro.

PUEDES VER: Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: '¿Quién es ella?'

lr.pe

¿Por qué Leslie Shaw y César BK se pelearon?

En una entrevista reciente, César BK explicó que desconoce con exactitud el motivo de la agresión y descartó que se trate de un conflicto personal. El cantante no está seguro si el altercado habría sido originado por declaraciones pasadas, en las que aseguró que Leslie Shaw habría intentado cobrarle una suma elevada de dinero por una colaboración musical.

“La verdad, ni sé. De ahí se dijo que ella se había copiado de una canción mía y se la agarró conmigo. Yo no le hice nada a ese brother y los problemas con ella eran únicamente de lo musical”, sostuvo el artista. Sin embargo, César BK fue enfático en señalar que jamás atentaría contra la vida de nadie y calificó lo ocurrido como un hecho grave. “Jamás haría algo para atentar contra su vida por más que me caiga tan mal como me cae. Lo que ha sucedido fue un acto de vandalismo, ya no somos niños para andar con esas tonteras”, concluyó.

Notas relacionadas
Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

LEER MÁS
Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

LEER MÁS
Leslie Shaw comparte el especial detalle de bienvenida que preparó a su novio 'El Prefe': "Para mi amor"

Leslie Shaw comparte el especial detalle de bienvenida que preparó a su novio 'El Prefe': "Para mi amor"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

LEER MÁS
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Espectáculos

Laura Huarcayo: cuántos años tiene en la TV y por qué decidió alejarse por casi 10 años

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: "Esto es solo un hasta luego"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025