La cantante peruana Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el peculiar detalle de bienvenida que preparó para su novio, el artista cubano conocido como ‘El Prefe’, tras su llegada al Perú. La intérprete de 'Hay niveles' publicó un video en el que se le ve realizando un baile de pole dance.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de 'La faldita' acompañó las imágenes con una romántica descripción: “Un baile de bienvenida para mi amor”, refiriéndose a su pareja, con quien mantiene una relación a distancia.

Leslie Shaw dedica especial sorpresa a su novio tras legar al Perú

En el clip compartido, Leslie Shaw aparece realizando una rutina de pole dance a plena luz del día, demostrando su destreza y confianza sobre el tubo. Las imágenes muestran a la cantante girar, sostenerse y desplazarse con firmeza, mientras su novio la observa con evidente entusiasmo, disfrutando del gesto preparado para celebrar su reencuentro.

El video estuvo musicalizado con el tema 'Gracias a Dios' de Thalía, mientras se observa a ‘El Prefe’ disfrutando del espectáculo preparado especialmente para él. La cantante, ha manifestado en reiteradas ocasiones su afición por el pole dance, disciplina en la que ha mostrado un progreso constante a través de sus redes sociales, recibiendo elogios y comentarios positivos de sus seguidores.

¿Quién es 'El Prefe', novio de Leslie Shaw?

‘El Prefe’ es un cantante cubano de 23 años, natural de La Habana, que desde temprana edad decidió perseguir su sueño de convertirse en una estrella del reggaetón. A los 16 años dejó su país natal junto a su hermano y se mudó a Miami, ciudad que ofrece mayores oportunidades dentro de la industria musical.

El joven cantante logró firmar contrato con Vla Entertainment, una de las disqueras más importantes de Miami, Florida. Su estilo musical combina trap, dancehall y dembow, influencias que plasmó en su primer álbum titulado 'El sueño de un niño', lanzado en mayo de 2021.