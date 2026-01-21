HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en capilla se defiende | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

El cantante César BK aseguró que los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y que solicitó garantías para su vida tras recibir amenazas por parte de Leslie Shaw y su novio 'El Prefe'.

César BK aseguró que pedirá garantías para su vida tras agresión del novio de Leslie Shaw. Foto: composición LR/difusión
César BK aseguró que pedirá garantías para su vida tras agresión del novio de Leslie Shaw. Foto: composición LR/difusión

El cantante peruano César BK denunció públicamente haber sido víctima de una presunta agresión física por parte del novio de Leslie Shaw, conocido como ‘El Prefe’, durante un incidente ocurrido el martes 20 de enero en Villa El Salvador, cuando se encontraba grabando una publicidad para una reconocida radio local. A través de sus redes sociales, el artista también indicó que la popular 'Gringa' lo insultó con frases homofóbicas.

El artista peruano difundió un video donde explicó lo sucedido y afirmó que tomará acciones legales. “No es fácil para mí hacer este video, pero creo que es necesario. El día de hoy sufrí una agresión física y verbal por parte de las dos personas que aparecen al inicio del video”, señaló el cantante, quien además aseguró que el golpe fue propinado “cobardemente” por el novio de la ‘Barbie de la cumbia’.

TE RECOMENDAMOS

ASTROLOGÍA: ¿VERDAD O ENGAÑO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: '¿Quién es ella?'

lr.pe

César BK pedirá garantías para su vida tras denunciar a Leslie Shaw y su novio de agresión física y verbal

Tras el incidente, César BK manifestó su profunda indignación y reveló que solicitará garantías para su vida, ya que, según indicó, recibió amenazas luego de la agresión. El cantante explicó que en parte del material audiovisual se observa cómo Leslie Shaw lo enfrenta verbalmente mientras su pareja se encuentra a su lado.

“Y como quiero evitar que me terminen volteando todo y tergiversando los hechos, solo les voy a decir dos cositas: una, hay cámaras en el local que captaron todo y dos, hay testigos que vieron todo desde el inicio”, advirtió el artista, reafirmando que las pruebas respaldan su versión.

Asimismo, indicó que el caso ya está en manos de la justicia. “Hago este video por dos motivos. El primero es para decirles que ya todo esto está en manos de la justicia y estoy seguro de que van a poder actuar de la manera correcta, y también porque recibí amenazas por parte de estas personas”, agregó.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': 'Dejen de hablar hu*****s'

lr.pe

César BK explica por qué el novio de Leslie Shaw aseguró haberlo agredido

En declaraciones brindadas al diario Trome, César BK dio más detalles sobre lo ocurrido y confirmó que ya realizó la denuncia en la comisaría de Surco. Además, señaló que también denunció a Leslie Shaw por agresión verbal, asegurando que recibió frases homofóbicas durante el altercado. “Sí, hice la denuncia en la comisaría de Surco y a ella también la estoy denunciando por agresión verbal. También voy a pasar por el médico legista para una pericia psicológica”, precisó.

El cantante relató el momento exacto previo a la agresión física. Según su testimonio, ‘El Prefe’ se le acercó y le dijo: “Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, ¿no?”. Tras pedirle que se retire, el joven artista aseguró que recibió un golpe directo en el rostro. “Luego, cuando quise reaccionar, se fue detrás de su seguridad”, afirmó César BK, reiterando que existen pruebas y testigos del hecho.

Notas relacionadas
Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

LEER MÁS
Leslie Shaw comparte el especial detalle de bienvenida que preparó a su novio 'El Prefe': "Para mi amor"

Leslie Shaw comparte el especial detalle de bienvenida que preparó a su novio 'El Prefe': "Para mi amor"

LEER MÁS
Productor musical Percy Céspedez lanza fuerte crítica a Leslie Shaw por su nuevo rol como directora artística: "Es terrible"

Productor musical Percy Céspedez lanza fuerte crítica a Leslie Shaw por su nuevo rol como directora artística: "Es terrible"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

LEER MÁS
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Espectáculos

'Esto es guerra 2026': ¿quiénes serían los nuevos 'guerreros' y conductores y quiénes dejarían el programa?

Josetty Hurtado sorprende al posar para la cámara Glambot en Hollywood y la comparan con Jennifer López: "¿Qué te costaba J.Lo?"

Anuel AA preocupa a sus fans por extrema delgadez tras foto compartida en redes sociales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025