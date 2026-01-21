Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

El cantante peruano César BK denunció públicamente haber sido víctima de una presunta agresión física por parte del novio de Leslie Shaw, conocido como ‘El Prefe’, durante un incidente ocurrido el martes 20 de enero en Villa El Salvador, cuando se encontraba grabando una publicidad para una reconocida radio local. A través de sus redes sociales, el artista también indicó que la popular 'Gringa' lo insultó con frases homofóbicas.

El artista peruano difundió un video donde explicó lo sucedido y afirmó que tomará acciones legales. “No es fácil para mí hacer este video, pero creo que es necesario. El día de hoy sufrí una agresión física y verbal por parte de las dos personas que aparecen al inicio del video”, señaló el cantante, quien además aseguró que el golpe fue propinado “cobardemente” por el novio de la ‘Barbie de la cumbia’.

César BK pedirá garantías para su vida tras denunciar a Leslie Shaw y su novio de agresión física y verbal

Tras el incidente, César BK manifestó su profunda indignación y reveló que solicitará garantías para su vida, ya que, según indicó, recibió amenazas luego de la agresión. El cantante explicó que en parte del material audiovisual se observa cómo Leslie Shaw lo enfrenta verbalmente mientras su pareja se encuentra a su lado.

“Y como quiero evitar que me terminen volteando todo y tergiversando los hechos, solo les voy a decir dos cositas: una, hay cámaras en el local que captaron todo y dos, hay testigos que vieron todo desde el inicio”, advirtió el artista, reafirmando que las pruebas respaldan su versión.

Asimismo, indicó que el caso ya está en manos de la justicia. “Hago este video por dos motivos. El primero es para decirles que ya todo esto está en manos de la justicia y estoy seguro de que van a poder actuar de la manera correcta, y también porque recibí amenazas por parte de estas personas”, agregó.

César BK explica por qué el novio de Leslie Shaw aseguró haberlo agredido

En declaraciones brindadas al diario Trome, César BK dio más detalles sobre lo ocurrido y confirmó que ya realizó la denuncia en la comisaría de Surco. Además, señaló que también denunció a Leslie Shaw por agresión verbal, asegurando que recibió frases homofóbicas durante el altercado. “Sí, hice la denuncia en la comisaría de Surco y a ella también la estoy denunciando por agresión verbal. También voy a pasar por el médico legista para una pericia psicológica”, precisó.

El cantante relató el momento exacto previo a la agresión física. Según su testimonio, ‘El Prefe’ se le acercó y le dijo: “Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, ¿no?”. Tras pedirle que se retire, el joven artista aseguró que recibió un golpe directo en el rostro. “Luego, cuando quise reaccionar, se fue detrás de su seguridad”, afirmó César BK, reiterando que existen pruebas y testigos del hecho.