Christian Cueva fue consultado por las críticas de Leslie Shaw respecto a sus presentaciones musicales junto a su pareja Pamela Franco. En declaraciones para un medio local, el jugador de la Selección Peruana de Fútbol indicó que respeta la opinión de la cantante porque "primero es una mujer y una dama".

Segundos después, el popular 'Aladino' sorprendió al comentar: "Es su expresión, es cómo lo ve. Yo te voy a decir: ¿quién es Leslie Shaw?". La respuesta dejó desconcertada a Pamela Franco, quien incluso le dio una palmada en la pierna al escucharlo. Cueva solo atinó a sonreír.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Christian Cueva?

En declaraciones para Radio Karibeña, Leysi Suárez le preguntó a Leslie Shaw sobre la incursión musical de Cueva en la cumbia junto a Pamela Franco. Inicialmente, la cantante elogió a la artista chimbotana; sin embargo, no dudó en cuestionar la apariencia del futbolista en el escenario.

"Pamela Franco me parece regia, pero siento que el novio le quita puntos". Luego añadió: "No siento que Christian Cueva sume en el escenario, al revés, siento que le resta. Ella tan regia con su vestuario, su cuerpazo y orquesta, y el otro todo borracho con su short y chancleta, horrible. No creo que ella la esté pasando bien", declaró.

Christian Cueva incursiona como cantante junto a Pamela Franco

A finales de 2025, Pamela Franco anunció que Christian Cueva se dedicaría por completo a la música y que ella misma asumiría el rol de mánager. Incluso, el futbolista promocionó el ‘Tour Cervecero’ antes de su pretemporada con Juan Pablo II.

A inicios de 2026, la pareja volvió a ser tendencia tras el estreno del videoclip de su nueva canción 'El perro del hortelano'. Miles de usuarios los felicitaron en redes y señalaron que podría convertirse en el hit del verano 2026. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una escena en la que el futbolista realiza un pago de S/ 280 a Pamela Franco a través de Yape.