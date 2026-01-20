Semanas atrás, Eva Ayllón reveló que el ceviche con chantillí y papas fritas fue su "gusto culinario culposo" durante un embarazo. | Foto: composición LR/X/Eva Ayllón/Gabriel Calvo

Semanas atrás, Eva Ayllón reveló que el ceviche con chantillí y papas fritas fue su "gusto culinario culposo" durante un embarazo. | Foto: composición LR/X/Eva Ayllón/Gabriel Calvo

Gabriel Calvo no pudo ocultar su sorpresa al enfrentarse a un plato tan insólito como polémico: ceviche de pescado acompañado de crema chantilly y papas fritas, la curiosa combinación que alguna vez confesó disfrutar Eva Ayllón. La revelación ocurrió meses atrás en 'Studio Cocina', el programa que el actor conduce junto al chef Francesco de Sanctis, cuando la reconocida intérprete de música criolla contó que ese era su "delito culinario".

En aquella ocasión, la cantante explicó que el singular mix respondía a los antojos que tuvo durante el embarazo, cuando esperaba a su hijo Diego. La confesión dejó abierta la posibilidad de que los presentadores se animaran a probarlo en el futuro y, finalmente, tras semanas de expectativa, lo cumplieron en vivo, dejando reacciones que no pasaron desapercibidas.

TE RECOMENDAMOS ASTROLOGÍA: ¿VERDAD O ENGAÑO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Gabriel Calvo reacciona tras probar el ceviche con crema de chantilly que comía Eva Ayllón

Todo ocurrió en la más reciente edición de 'Studio Cocina', cuando Gabriel Calvo y Francesco de Sanctis, acompañados por el músico Lucho Quequezana, aceptaron el reto de poner a prueba el "delito culinario" de Eva Ayllón como parte de la dinámica 'El tribunal del sabor', espacio en el que degustan los más insólitos platillos mencionados por sus invitados.

Frente a la peculiar mezcla, cada uno tomó posición y se dispuso a probar un bocado que debía incluir ceviche de pescado, papas fritas y crema chantillí. Antes de dar el primer paso, no ocultaron sus gestos de duda y comenzaron a especular sobre cómo se sentiría la mezcla. Incluso bromearon con la posibilidad de que, contra todo pronóstico, resultara ser una delicia.

Gabriel Calvo y Francesco de Sanctis aprueban el ceviche con chantilly y papas fritas de Eva Ayllón

Finalmente, tras varias risas nerviosas, probaron el plato y quedaron sorprendidos. Las carcajadas se sumaron a las expresiones de incredulidad al descubrir que el sabor era más agradable de lo que imaginaban. "No puede ser posible", exclamó con perplejidad Calvo, mientras Quequezana añadió: "Maestra, usted sí sabe", reconociendo que la combinación no estaba tan mal.

De esta manera, los conductores terminaron dándole la razón a Eva Ayllón, pese a que en un inicio habían mostrado resistencia. "No te puedo creer. Maestra Eva Ayllón: es inocente", sentenció Calvo quien, cuando la cantante reveló su "delito culinario" y provocó gran revuelo entre los seguidores del plato bandera de Perú, aseguró que prefería no estar presente el día que tuvieran que probarlo.