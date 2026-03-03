Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026
El equipo de Juan Reynoso visitará el Estadio Inca Garcilaso en la ronda eliminatoria de la Copa Sudamericana. Revisa todo sobre el partido Cienciano vs Melgar.
- Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores
- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido
El inicio de la Copa Sudamericana tendrá como uno de sus principales atractivos en denominado 'clásico del Sur'. Cienciano del Cusco y Melgar de Arequipa se verán las caras en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por un lugar en la fase de grupos del certamen continetal.
A pesar de que ambos equipos registran un arranque irregular en la Liga 1, sus aficionados esperan que puedan mostrar una mejor versión en el plano internacional y superar la ronda preliminar.
PUEDES VER: Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores
¿Cuándo juega Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana?
El Cienciano - Melgar se jugará este jueves 5 de marzo. De acuedo al reglamento de al competición, en esta instancia eliminatoria es a partido único y el vencedor asegura su presencia en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.
¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar?
En territorio peruano, el choque entre Cienciano y Melgar se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 3.30 a. m. (viernes 6)
Canal de TV para ver Cienciano vs Melgar
La transmisión por TV del Cienciano versus Melgar se podrá ver a través de la señal de DSports en toda Sudamérica, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo continental.
PUEDES VER: Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: 'No tuvieron chances tan claras'
¿Dónde ver Cienciano - Melgar online?
Si deseas ver Cienciano - Melgar online gratis, podrás hacerlo en la plataforma DGo y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del decisivo compromiso.
Melgar vs Cienciano: últimos partidos
Melgar demuestra cierta superiodidad frente a los cusqueños en los últimos 5 partidos que disputaron. Su reciente enfrentamiento fue a finales de enero por el arranque del Torneo Apertura.
- Melgar 2-0 Cienciano | 31.01.26 | Liga 1
- Melgar 2-0 Cienciano | 01.10.25 | Liga 1
- Cienciano 1-2 Melgar | 10.05.25 | Liga 1
- Cienciano 3-1 Melgar | 25.08.24 | Liga 1
- Melgar 2-0 Cienciano | 30.03.24 | Liga 1.