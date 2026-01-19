Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

El furor que está generando la confirmación del primer concierto de BTS en Perú sigue dando que hablar. Esta vez, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que 1.836 peruanos llevan nombres inspirados en la popular banda de K-pop. Así también, la lista de los nombres más frecuentes y cómo decenas de padres de familia están plasmando su fanatismo por la boyband en sus familias.

¿Cuáles son los nombres inspirados en BTS?

De acuerdo al Reniec, la tendencia de los peruanos con nombres inspirados en BTS va en incremento y la identificación más frecuente es 'Jin' con 1.233 ciudadanos en el territorio peruano. "Porque ser ARMY también es identidad. Descubre a los peruanos y peruanas cuyos nombres están inspirados en los integrantes del grupo", describió la entidad en redes sociales.

Jin : 1.233 personas

: 1.233 personas V : 384 personas

: 384 personas Jimin : 133 personas

: 133 personas Suga : 45 personas

: 45 personas Jungkook : 40 personas

: 40 personas J-Hope: 1 persona.

Lista de nombres peruanos inspirados en BTS. Foto: Reniec

¿Cuál es el significado de 'V'?

La denominación 'V' en relación con BTS corresponde al nombre Kim Taehyung, uno de los integrantes de la banda surcoreana. De acuerdo al artista, la palabra 'V' procede de 'victory' (victoria) y significa el triunfo junto a sus fans, comunidad conocida como 'ARMY'

De otro lado, ARMY corresponde a las siglas 'Adorable Representative M.C. for Youth', que se usa para identificar a los admiradores de BTS mediante las redes sociales, eventos, campañas y distintas actividades.

Taehyung, cantante de BTS, debutó como solista en 2023. Foto. difusión

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de BTS en Lima?

BTS confirmó dos fechas de su tour mundial en Lima, 8 y 9 de octubre del 2026. La presentación del grupo integrado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook todavía no cuenta con escenario, aunque se especulan el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos debido a que anteriormente registraron eventos similares de K-pop.