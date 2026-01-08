BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membership Weverse para acceder a la preventa de entradas de los conciertos del grupo k-pop

BTS regresa este 2026 con una esperada gira mundial y el lanzamiento de un nuevo álbum, luego de casi cuatro años de ausencia debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes. El grupo k-pop anunció que el próximo 14 de enero (horario en Corea del Sur), BigHit Music revelará las fechas y los países que formarán parte del tour, noticia que ha generado gran expectativa entre millones de fans alrededor del mundo.

Ante el inminente anuncio, el fandom Army ya se encuentra en alerta para asegurar entradas, especialmente en Latinoamérica, donde los seguidores mantienen la esperanza de que Bangtan incluya a sus países en la gira. Por ello, muchos fans buscan garantizar su acceso a la preventa de entradas, la cual podría estar disponible para quienes cuenten con la membership oficial de Weverse. Incluso, comunidades como Army Perú ya vienen difundiendo guías, flyers y videos explicativos para orientar a los fans sobre cómo adquirir la membresía y prepararse para la venta de boletos.

¿Cómo comprar o renovar la membership Weverse y acceder a la preventa de entrada para los conciertos de BTS?

Cómo comprar la membership Weverse de BTS

Descarga y abre la app de Weverse en tu celular e inicia sesión con tu cuenta.

Dirígete al apartado “Shop” y luego ingresa a “Mi artista”.

Selecciona BTS y entra a la sección de productos.

Elige la opción “Global Membership”.

Presiona las tres líneas en la parte superior derecha para cambiar la moneda a dólares y actualizar el país donde te encuentras.

Busca la sección “Membership” y selecciona “ARMY Membership”.

Haz clic en “Comprar”. El costo es de aproximadamente 20 dólares por un año.

Completa tus datos personales y número de teléfono.

Elige el método de pago (uno de los disponibles es PayPal, que permite conversión de dólares a soles).

Finaliza la compra y el sistema generará un código de verificación.

Una vez completado el proceso, se te asignará un número de membresía (ID), que será tu código único para la preventa de entradas.

Cómo renovar la membership Weverse

Puedes renovar tu membresía desde 60 días antes hasta 30 días después de la fecha de vencimiento.

Ingresa a la app de Weverse y dirígete nuevamente a “Shop”.

Entra a la sección “Membership” dentro del perfil de BTS.

Clic en el botón "Renovar".

Realiza el pago correspondiente para extender tu membresía por un año más.

Al renovar dentro del plazo, recibirás el beneficio “Renewal”, que suele incluir contenido exclusivo adicional en la app.

Tu número de membresía (ID) se mantendrá activo y será el que deberás usar el día de la preventa para desbloquear los asientos.

¿Cuándo es la preventa de entradas para los conciertos de BTS?

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para la preventa ni para la venta general de entradas. Sin embargo, BigHit Music anunciará el 14 de enero las fechas del tour y los países que BTS visitará en 2026. Ese día no se activará la venta de entradas, ya que solo se dará a conocer el calendario de la gira y el orden de los países, el cual, como es costumbre, iniciaría en Corea del Sur.

La preventa de entradas será anunciada posteriormente por la empresa. En caso de que se confirme que la preventa estará habilitada para los usuarios con membership, los fans deberán ingresar al sistema de Ticketmaster (o la plataforma correspondiente según el país). Al entrar al mapa del estadio, notarán que todos los asientos aparecen con un ícono de candado. Para desbloquearlos, el sistema pedirá un código de verificación, donde se deberá ingresar el número de membresía de Weverse. Una vez validado, los candados se abrirán y se podrán seleccionar los asientos disponibles.

Es importante tener en cuenta que la membership no garantiza una entrada, sino que da acceso al beneficio de la preventa, donde se libera una cantidad limitada de boletos. Tampoco genera una reserva automática. Además, la venta general será posterior y abierta al público en general, aunque sin los beneficios exclusivos de la membresía.