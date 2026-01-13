¡Es oficial! BTS viene a Perú por primera vez. Después de casi cuatro años dedicados a proyectos individuales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio, prepara su regreso con la gira mundial 2026, marcando la reunión de los siete integrantes en escenarios internacionales. La noticia emocionó a sus fans peruanas.

“Este álbum posee un significado especial, pues es el primer lanzamiento grupal luego de tres años y nueve meses, y además refleja el rumbo que seguirá la banda en adelante”, señaló BigHit Music en un comunicado publicado en Weverse.

Sería la primera vez que BTS viene al Perú

El martes 13 de enero, la agrupación reveló las fechas y destinos de su gira mundial. Las fanáticas peruanas esperaban con ilusión conocer si Lima estaría incluida en la gira, dado que en presentaciones anteriores la ciudad no formó parte del itinerario. Ahora, la emoción crece al confirmar que BTS ofrecerá dos conciertos en la capital, programados para los días 9 y 10 de octubre, aunque hasta ahora, el lugar exacto de las presentaciones no ha sido confirmado.

BTS viene a Perú y es elegido como uno de los países que serán parte de su gira mundial.

La confirmación del tour coincide con el lanzamiento del nuevo disco de BTS, cuya preventa comenzará el 16 de enero y estará disponible a nivel mundial el 20 de marzo de 2026. La producción incluirá 14 canciones interpretadas por todos los miembros, convirtiéndose en su primer trabajo conjunto desde 2022.

Gira mundial de BTS emociona a fans a nivel mundial

La gira mundial se desarrollaría entre abril de 2026 y marzo de 2027, con decenas de conciertos alrededor del mundo y una asistencia que superaría los millones de espectadores. Las proyecciones posicionan este tour como uno de los eventos musicales más importantes del año.

De acuerdo con información recopilada por Comscore, BTS lidera las menciones de K-pop en redes sociales peruanas, acumulando cerca del 85 % de todas las publicaciones sobre este género. Estos datos reflejan no solo el gran interés del público local, sino también posicionan a Perú como uno de los países de Latinoamérica con mayor interacción en línea hacia la agrupación.