HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí apoya el paro de transportistas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cultura Asiática

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

La banda surcoreana BTS regresa tras cuatro años con nueva música y despertó ilusión entre sus fans peruanas al confirmar dos fechas de concierto.

BTS anunció qué países formaran parte de su gira mundial.
BTS anunció qué países formaran parte de su gira mundial. | Foto composición LR / Google

¡Es oficial! BTS viene a Perú por primera vez. Después de casi cuatro años dedicados a proyectos individuales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio, prepara su regreso con la gira mundial 2026, marcando la reunión de los siete integrantes en escenarios internacionales. La noticia emocionó a sus fans peruanas.

Este álbum posee un significado especial, pues es el primer lanzamiento grupal luego de tres años y nueve meses, y además refleja el rumbo que seguirá la banda en adelante”, señaló BigHit Music en un comunicado publicado en Weverse.

PUEDES VER: BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

lr.pe

Sería la primera vez que BTS viene al Perú

El martes 13 de enero, la agrupación reveló las fechas y destinos de su gira mundial. Las fanáticas peruanas esperaban con ilusión conocer si Lima estaría incluida en la gira, dado que en presentaciones anteriores la ciudad no formó parte del itinerario. Ahora, la emoción crece al confirmar que BTS ofrecerá dos conciertos en la capital, programados para los días 9 y 10 de octubre, aunque hasta ahora, el lugar exacto de las presentaciones no ha sido confirmado.

BTS viene a Perú.

BTS viene a Perú y es elegido como uno de los países que serán parte de su gira mundial.

La confirmación del tour coincide con el lanzamiento del nuevo disco de BTS, cuya preventa comenzará el 16 de enero y estará disponible a nivel mundial el 20 de marzo de 2026. La producción incluirá 14 canciones interpretadas por todos los miembros, convirtiéndose en su primer trabajo conjunto desde 2022.

PUEDES VER: Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: '¡Qué felicidad!'

lr.pe

Gira mundial de BTS emociona a fans a nivel mundial

La gira mundial se desarrollaría entre abril de 2026 y marzo de 2027, con decenas de conciertos alrededor del mundo y una asistencia que superaría los millones de espectadores. Las proyecciones posicionan este tour como uno de los eventos musicales más importantes del año.

De acuerdo con información recopilada por Comscore, BTS lidera las menciones de K-pop en redes sociales peruanas, acumulando cerca del 85 % de todas las publicaciones sobre este género. Estos datos reflejan no solo el gran interés del público local, sino también posicionan a Perú como uno de los países de Latinoamérica con mayor interacción en línea hacia la agrupación.

Notas relacionadas
Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: “¡Qué felicidad!”

Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: “¡Qué felicidad!”

LEER MÁS
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

LEER MÁS
Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

LEER MÁS
BTS en Perú en 2022: ¿cuánto costaría la entrada a un posible concierto de Bangtan en Lima?

BTS en Perú en 2022: ¿cuánto costaría la entrada a un posible concierto de Bangtan en Lima?

LEER MÁS
BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

LEER MÁS
¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Detienen en Cusco a padre e hijo acusados de matar a joven tras discusión por un celular perdido

Minedu inicia inscripción para contratar auxiliares de educación 2026: ¿cómo postular?

Cultura Asiática

'Spring Fever', capítulo 3: a qué hora se estrena y dónde ver el K-Drama en español latino

BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

¿Dónde ver 'Mi ídolo' capítulos 7 y 8? Hora de estreno y cómo ver el K-Drama subtitulado o en español

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025