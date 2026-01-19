HOYSuscripcion LR Focus

BTS en Perú 2026: entradas, zonas y todo sobre sus conciertos del 8 y 9 de octubre

Los integrantes de BTS llegan a Lima con dos conciertos que prometen agotar entradas y emocionar a los fanáticos.

Conoce los detalles de BTS en Perú 2026.
Conoce los detalles de BTS en Perú 2026. | Composición LR / Google

El grupo surcoreano BTS sorprendió a sus seguidores al adelantar los conciertos programados en Lima para el 8 y 9 de octubre, dentro de su gira mundial 2026. Inicialmente, los shows estaban previstos para los días 9 y 10, pero se ajustaron para comenzar antes.

La gira marca el regreso de los siete integrantes tras casi cuatro años de pausa, motivada por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En total, el septeto realizará 79 presentaciones en 34 ciudades de América, Asia y Europa, consolidando su estatus como referentes del K-pop.

PUEDES VER: BTS incluye a Perú en su gira mundial 2026: ¿Cuándo serán los conciertos en Lima?

lr.pe

Conciertos de BTS en Lima: estadio y zonas disponibles

Hasta el momento, la ubicación exacta de los conciertos aún no se ha confirmado oficialmente. Las opciones más probables son el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, ambos con capacidad para decenas de miles de asistentes y experiencia en eventos masivos internacionales.

Live Nation anunciará oficialmente el recinto junto con detalles logísticos sobre accesos, horarios y zonas de ingreso. Se recomienda únicamente confiar en información de canales oficiales como BTS, Big Hit Music y Live Nation, evitando rumores o ofertas de terceros que puedan resultar fraudulentas.

BTS en Perú anuncia cambio de fechas.

BTS en Perú anuncia cambio de fechas.

Entradas de BTS en Perú 2026: preventa y venta general

Los detalles sobre la venta de boletos y el inicio de la preventa se darán a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales. Según la experiencia de giras recientes en América Latina, es probable que exista una alianza con Ticketmaster, plataforma empleada en presentaciones internacionales de gran magnitud. Se estima que la comercialización de entradas podría organizarse en dos fases.

  • Preventa exclusiva ARMY Global Membership: acceso preferente limitado; no garantiza la obtención de tickets. Se aconseja tener la membresía activa y registrarse a tiempo.
  • Venta general: abierta a todo el público tras la preventa, aunque la demanda suele superar la disponibilidad. Se recomienda crear perfil en la ticketera con anticipación y tener métodos de pago listos.

Advertencia: evita comprar a terceros, WhatsApp o redes sociales no oficiales para prevenir fraudes.

Precios estimados de entradas BTS Perú 2026

Aunque aún no se publican valores oficiales, referencias de conciertos recientes permiten anticipar rangos aproximados:

  • Entradas estándar: S/ 250 – S/ 500
  • Entradas preferenciales y VIP: S/ 700 – S/ 1.200
  • Paquetes internacionales y experiencias premium: más de USD 1.000
  • Pases especiales (soundcheck o acceso anticipado): limitados y exclusivos para miembros oficiales

La distribución de zonas y el mapa del estadio se publicarán junto con el anuncio de venta de entradas. La gira 2026 acompaña el lanzamiento del álbum 'ARIRANG', primer disco grupal desde 2022, con 14 canciones inéditas. Varios temas se presentarán en Lima, incrementando la expectativa de los fans y la demanda de entradas.

