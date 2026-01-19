La web oficial del tour mundial de BTS sorprendió al actualizar las fechas de los dos conciertos que la banda surcoreana ofrecería en Lima. Según detalla la plataforma, las nuevas fechas serían el jueves 8 y viernes 9 de octubre, aunque inicialmente se anunció que serían el viernes 9 y sábado 10 de octubre, según confirmó la agencia BigHit Music.

La modificación generó cierto fastidio en las ARMY peruanas, quienes señalaron que ya habían reservado hoteles. Sin embargo, también abrió la interrogante sobre si la alta demanda permitiría habilitar una tercera fecha, considerando la gran cantidad de fans de BTS en el Perú.

BTS en Lima

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de BTS en Lima?

El grupo integrado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook incluyó por primera vez al Perú en su tour mundial, desatando la alegría colectiva de las ARMY nacionales. Aunque ya se confirmó que se realizarán dos conciertos en Lima, aún no se ha definido el lugar. Entre las opciones más probables figuran el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos, escenarios que ya han albergado eventos de k-pop de gran convocatoria.

¿Cuál es el costo de las entradas para BTS?

Los fans de BTS se mantienen a la expectativa sobre los precios, los cuales no han sido confirmado. No obstante, en Corea del Sur se detalló que el concierto en el Estadio Goyang contará con tres zonas: Soundcheck, con un precio de 264.000 wones (S/600,47); General R,con un costo de 220.00 (S/500,39); y General, con un valor de 198.00 wones (S/450,35). Estas tarifas podrían servir de referencia para el mercado peruano. Los interesados deberán esperar la confirmación por canales oficiales.

Cabe resaltar que la gira mundial 2026 marca el retorno de RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, luego de casi cuatro años dedicados a proyectos individuales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.