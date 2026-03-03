HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones
Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Los signos, desde Aries hasta Piscis, deben estar atentos a las señales del entorno y actuar con cautela en decisiones personales y profesionales. Conozca los consejos de Mhoni Vidente para esta semana.

Conoce el horóscopo de hoy, martes 3 de marzo | Foto: composición LR
Conoce el horóscopo de hoy, martes 3 de marzo | Foto: composición LR

Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, martes 3 de marzo, en el que resaltó la importancia de propiciar conversaciones sinceras, asumir nuevos retos con creatividad y mantenerse abiertos a recibir noticias favorables desde personas o situaciones inesperadas.

Estas predicciones están dirigidas a los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, para quienes recomendó prestar atención a las señales del entorno y actuar con cautela en decisiones personales y profesionales.

TE RECOMENDAMOS

LA LUNA EN TU SIGNO: LO QUE REVELA DE TU FORMA DE AMAR | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy martes 3 de marzo

  • Aries: este inicio de mes se intensifica con una energía que te empuja a ordenar tu rutina y a prestar atención a lo que vienes postergando. El eclipse lunar en Virgo marca una nueva etapa para hacer ajustes concretos.
  • Tauro: el primer tramo del mes te conecta con el disfrute pero también con la necesidad de ser más consciente en tus decisiones. Esta energía te impulsa a construir desde lo real y sostenible.
  • Géminis: este inicio de mes trae movimientos internos que te invitan a reorganizar prioridades en tu entorno cercano. El eclipse en Virgo señala una nueva etapa para ordenar lo que parecía inestable.
  • Cáncer: el comienzo del mes se vuelve revelador y te impulsa a expresar lo que sientes con mayor claridad. Tomar decisiones prácticas será clave en este nuevo ciclo.
  • Leo: este inicio de mes te lleva a revisar lo que valoras y cómo estás administrando tu energía. El eclipse en Virgo abre una nueva etapa para priorizar con mayor conciencia.
  • Virgo: el comienzo del mes marca un punto de inflexión importante en tu vida personal. En tus vínculos, el eclipse lunar en tu signo señala una nueva etapa de cambios y redefiniciones.
  • Libra: este inicio de mes te invita a mirar hacia adentro y a soltar cargas que afectan tu equilibrio. El eclipse en Virgo te empuja a cerrar ciclos y comenzar de nuevo.
  • Escorpio: el comienzo del mes activa tu visión a futuro y te impulsa a enfocarte en nuevos objetivos. En tus relaciones, esta energía marca una nueva etapa para construir con mayor claridad.
  • Sagitario: este inicio de mes te exige compromiso con lo que quieres lograr y con la forma en que te organizas. El eclipse en Virgo abre una etapa para asumir responsabilidades.
  • Capricornio: el comienzo del mes te impulsa a replantear tu camino y a buscar mayor coherencia en tus decisiones. En lo económico, esta energía te guía hacia una nueva etapa de crecimiento.
  • Acuario: este inicio de mes te lleva a profundizar en tus emociones y a transformar lo que ya no funciona. En tus vínculos, el eclipse en Virgo marca una etapa de depuración y cambios.
  • Piscis: el comienzo del mes pone el foco en tus relaciones y en la forma en que compartes con los demás. Esta energía señala una nueva etapa para encontrar equilibrio.
Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

Precio del dólar en Perú HOY, martes 3 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de marzo, según Jhan Sandoval

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de marzo, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de marzo, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025