Ataque a Armonía 10, prohíben bailes en miraflores y López Aliaga ve a Bad Bunny | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Con emotivo mensaje, Bad Bunny agradece a Perú tras cerrar sus dos conciertos en Lima: "Disfruté mucho estar aquí"

Decenas de admiradores esperaron afuera del restaurante 'Maido' para saludar al cantante puertorriqueño.

Bad Bunny generó mucha expectativa en su llegada al Perú.
Bad Bunny generó mucha expectativa en su llegada al Perú. | Foto: composición LR/eventoslimaofficial - IG/TikTok

Tras realizar dos inolvidables conciertos en Lima, Bad Bunny cerró con broche de oro su estadía en el Perú cenando en el lujoso restaurante Maido. La presencia del cantante puertorriqueño no pasó desapercibida de sus fans, ya que decidió quedarse un día más en la capital peruana para disfrutar de la propuesta gastronómica que ofrece el país sudamericano.

El mensaje de agradecimiento de Bad Bunny a sus fans

Decenas de admiradores del intérprete de 'Callaita' se reunieron en las inmediaciones del local gastronómico con la intención de tomarse una foto y agradecer su presencia en Perú. A la salida del restaurante, el artista puertorriqueño fue ovacionado por la multitud. Ante la algarabía generada en el ambiente, Bad Bunny correspondió a las muestras de cariño de la gente con un mensaje dirigido a sus fanáticos a través de sus redes sociales.

PUEDES VER: Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

lr.pe

''Disfruté mucho estar aquí y de los conciertos. Igual la pasé muy bien y estoy bien contento y agradecido con Perú de corazón. Te lo digo de lo más honesto de mi corazón'', expresó el artista en medio de la algarabía de la multitud.

Los conciertos de Bad Bunny, realizados los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima, reunieron a miles de personas que aguardaban con gran expectativa el espectáculo del cantante puertorriqueño. La llegada del ícono de la música urbana no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino que también tuvo un amplio impacto mediático, evidenciado en la presencia de diversas figuras de la farándula peruana que asistieron a los eventos.

PUEDES VER: Jóvenes denuncian que fueron estafadas con entradas de Bad Bunny por tres mil soles: “Para llorar”

lr.pe

¿Volverá Bad Bunny al Perú en un futuro?

Al término de su segundo concierto, Bad Bunny dejó en claro su intención de regresar al Perú con un mensaje que llena de esperanza a los fanáticos que no pudieron asistir a alguna de las dos fechas en las que se presentó. Además, prometió quedarse un tiempo más para disfrutar junto a sus admiradores en futuras presentaciones.

"Perú la tiene para seguir aquí dos, tres, cuatro, cinco noches, pero ahora se los digo: la próxima vez que yo vuelva a Perú, me voy a quedar un tiempito más con ustedes. Me ganaron", afirmó mientras coreaban su nombre los asistentes.

