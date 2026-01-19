Bad Bunny en Lima: fiesta puertorriqueña en el Nacional

Una noche de cultura puertorriqueña es lo que se vivió en el Estadio Nacional el último sábado. El cantante Bad Bunny logró reunir a miles de peruanos y extranjeros en el coloso de José Díaz (hubo puertorriqueños, norteamericanos y más nacionalidades).

Benito Antonio Martínez Ocasio llegó a Lima para dos conciertos por su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’. Los asistentes al concierto hicieron colas desde tempranas horas de la mañana para poder tener las mejores ubicaciones.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

A las 21:00 de la noche se dio inicio al concierto con la canción La Mudanza para luego tomarse unos minutos, saludar a su público y entonar Calladita en medio de los gritos de la fanaticada. Bad Bunny reunió también a generaciones distintas: padres que acompañaban a sus hijos y disfrutaban de las canciones juntos.

El Conejo Malo tuvo dos escenarios:la tarima principal ‘estalló’ con la canción Un Verano en Nueva York y fuegos artificiales (sus fans perdonaron el error de su primer concierto cuando gritó: “¡Chile!”. Más adelante, el guitarrista interpretó La Flor de la Canela).

Mientras que la Casita de Benito fue escenario de la segunda parte del concierto y donde estuvieron algunas influencers y modelos peruanas. En esta zona, apareció el artista invitado de la noche, “Ñengo Flow”, al ritmo de Safaera.

Los altercados no se hicieron esperar

Minutos antes de que se diera inicio al concierto el personal de seguridad perifoneó que las personas que se encontraban en los alrededores de la Casita de Benito debían retroceder un poco para evitar algún percance entre los mismos fans.

Algunos de los asistentes al concierto abusaron del alcohol y discutieron entre ellos. Hubo empujones entre fanáticos con el afán de poder desplazarse más rápido por las zonas. Al término del concierto, algunos fans de Benito fueron trasladados a las ambulancias o en sillas de ruedas tras haber pedido auxilio por falta de respiración debido a la aglomeración.

Finalmente, Bad Bunny cerró su concierto en Perú con la canción EoO y fuegos artificiales alrededor de las 23:30 de la noche y se despidió entre gritos y llantos de sus fans. En medio de su gira mundial, este fin de semana, la Super Bowl hizo un adelanto de lo que será su presentación el 8 de febrero