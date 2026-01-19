HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Bad Bunny en Lima: fiesta puertorriqueña en el Nacional

El cantante cumplió dos conciertos en Perú. Repasamos su última presentación ante un gran marco de público en el Estadio Nacional.  

Bad Bunny en Lima.
Bad Bunny en Lima. | Sebastián Blanco.

Una noche de cultura puertorriqueña es lo que se vivió en el Estadio Nacional el último sábado. El cantante Bad Bunny logró reunir a miles de peruanos y extranjeros en el coloso de José Díaz (hubo puertorriqueños, norteamericanos y más nacionalidades).

      Benito Antonio Martínez Ocasio llegó a Lima para dos conciertos por su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’. Los asistentes al concierto hicieron colas desde tempranas horas de la mañana para poder tener las mejores ubicaciones.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

      A las 21:00 de la noche se dio inicio al concierto con la canción La Mudanza para luego tomarse unos minutos, saludar a su público y entonar Calladita en medio de los gritos de la fanaticada.  Bad Bunny reunió también a generaciones distintas: padres que acompañaban a sus hijos y disfrutaban de las canciones juntos.

El Conejo Malo tuvo dos escenarios:la tarima principal ‘estalló’ con la canción Un Verano en Nueva York y fuegos artificiales (sus fans perdonaron el error de su primer concierto cuando gritó: “¡Chile!”. Más adelante, el guitarrista interpretó La Flor de la Canela).

    Mientras que la Casita de Benito fue escenario de la segunda parte del concierto y donde estuvieron algunas influencers y modelos peruanas. En esta zona, apareció el artista invitado de la noche, “Ñengo Flow”, al ritmo de Safaera.

Los altercados no se hicieron esperar

Minutos antes de que se diera inicio al concierto el personal de seguridad perifoneó que las personas que se encontraban en los alrededores de la Casita de Benito debían retroceder un poco para evitar algún percance entre los mismos fans.

      Algunos de los asistentes al concierto abusaron del alcohol y discutieron entre ellos. Hubo empujones entre fanáticos con el afán de poder desplazarse más rápido por las zonas. Al término del concierto, algunos fans de Benito fueron trasladados a las ambulancias o en sillas de ruedas tras haber pedido auxilio por falta de respiración debido a la aglomeración.

     Finalmente, Bad Bunny cerró su concierto en Perú con la canción EoO y fuegos artificiales alrededor de las 23:30 de la noche y se despidió entre gritos y llantos de sus fans. En medio de su gira mundial, este fin de semana, la Super Bowl hizo un adelanto de lo que será su presentación el 8 de febrero

Lo más visto
Lo último
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
Josepht Ovalle y el folclore como bandera: entre 'Hanan Pacha', críticas y el significado de ser peruano

Josepht Ovalle y el folclore como bandera: entre 'Hanan Pacha', críticas y el significado de ser peruano

LEER MÁS
Sale a la luz el escándalo que separó a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez: amenazas, desplantes y tensión familiar

Sale a la luz el escándalo que separó a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez: amenazas, desplantes y tensión familiar

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Entretenimiento

Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

Jóvenes denuncian que fueron estafadas con entradas de Bad Bunny por tres mil soles: “Para llorar”

¡Lo hizo! Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima y emocionó a sus fans

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025