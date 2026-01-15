Pamela López se presentó en el programa ‘Amor y fuego’ junto a su abogado, Gino Zamora, para abordar diversos temas legales relacionados con su todavía esposo, Christian Cueva. Durante la entrevista, la trujillana comentó que había planteado al futbolista una pensión mensual de S/ 64.000 para la manutención de los tres hijos que tienen en común.

No obstante, la conversación tomó otro rumbo cuando se tocó el tema de los ingresos actuales del deportista, hoy jugador del club Juan Pablo II. Tanto los conductores como el abogado de López admitieron no contar con información precisa sobre su salario en el fútbol peruano.

Fue entonces cuando Gigi Mitre recordó que Christian Cueva jugó en Arabia Saudita, un torneo conocido por pagar cifras millonarias a los futbolistas. Ante ello, Pamela López reveló que su esposo percibía un sueldo mensual de $/100.000 y que firmó un contrato por tres años, lo que dejó en shock a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’. ¿Cómo es posible que le deba plata a tu mamá con lo que ganó?, expresó el conductor en vivo.

Pamela López revela que Cueva ganaba $100.000 mensuales durante tres años en Arabia Saudita

Tras la revelación de Pamela López de que Christian Cueva ganaba $/100.000 mensuales Rodrigo Gonzales ‘Peluchin’, se mostró muy sorprendido y realizó un cálculo al enterarse que el futbolista firmó un contrato por tres años en Arabia Saudita. “Tres millones 600 mil se llevó en esos tres años”, comentó.

Inmediatamente, Gigi Mitre intervino y cuestionó que, pese a haber ganado ese monto, el deportista no haya pagado el préstamo que mantendría con la madre de su todavía esposa, lo que generó la indignación de ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible que gane en tres años más de tres millones y le deba plata a tu mamá?”.

Ante ello, Pamela López explicó la justificación que el futbolista le hizo en ese entonces: “Él decía que su dinero estaba estancado que no le pagaban, que bla bla bla. Pero es supuestamente, no lo sabemos”, sostuvo la trujillana. Los conductores no creyeron en la excusa que Cueva dio, al considerar poco creíble que él haya jugado durante meses sin recibir un salario.

¿Cuánto dinero debería Christian Cueva a la madre de Pamela López?

Pamela López contó que, cuando Christian Cueva atravesaba una etapa económica difícil, le solicitó a su madre un préstamo de S/80.000 a su madre, comprometiéndose a devolver el dinero con los intereses correspondientes.

Sin embargo, según la trujillana, hasta el momento su todavía esposo no ha saldado dicha deuda, pese a que su madre necesita el dinero. Por su parte, Cueva sostiene que ya pagó la totalidad del monto y que entregó una parte a López y otra a su todavía suegra.